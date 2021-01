Κοινωνία

“Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΗ “χτύπησαν” 4 φορές σε 2 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απατεώνες κατάφεραν να ξεγελάσουν πολίτες και να τους αρπάξουν τις οικονομίες. Πώς τους έπεισαν να τους ανοίξουν την πόρτα.

Τέσσερις φορές μέσα σε διάστημα μόλις δύο ωρών «χτύπησαν» οι απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και ξαφρίζουν ηλικιωμένους.

Όπως ανακοινώθηκε, μόνο χθες το μεσημέρι κατάφεραν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους ηλικιωμένους που παραμένουν μέσα στα σπίτια τους λόγω του lockdown και να τους αρπάξουν όσα χρήματα έβρισκαν.

Αρχικά, «χτύπησαν» στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου αφού προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι ενός 85χρονου και αφού έψαξαν τα δωμάτια του άρπαξαν όσα χρήματα είχαν μείνει από τη σύνταξη και εξαφανίστηκαν.

Λίγη ώρα αργότερα, στην Κυψέλη, όπου αφού είπαν στον ηλικιωμένο ότι υπάρχει κάποια βλάβη και είναι από τη ΔΕΗ για να τη διορθώσουν, μπήκαν στο διαμέρισμα και κατάφεραν φεύγοντας να πάρουν και τα χρήματα του ιδιοκτήτη.

Η δράση, όμως, των κακοποιών δεν σταμάτησε εκεί. Και πάλι προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι μιας γυναίκας στον Άγιο Παντελεήμονα ενώ αδίστακτοι και αποφασισμένοι λίγη ώρα αργότερα «χτύπησαν» και στην Καλλιθέα όπου από το σπίτι ενός 80χρονου πήραν χρήματα και κοσμήματα.