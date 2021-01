Life

Ο Νίκος Χαρδαλιάς “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια ξενάγηση στην “καρδιά” της ΓΓΠΠ και μια εξομολόγηση για την διαχείριση της πανδημίας και τις σχέσεις με ανθρώπους όπως ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Nίκος Χαρδαλιάς ανοίγει τα χαρτιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου και μιλά για τη διαρκή μάχη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων μας ξεναγεί στο «στρατηγείο» του, εκεί όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων γεγονότων όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές.

Τι λέει για τη στενή συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσιόδρα;

Τι πιστεύει για τα έκτακτα μέτρα, για τη χρήση της μάσκας, αλλά και για το πότε μπορεί να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα μας;

