Κοινωνία

Δημόσιες συναθροίσεις: στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ η πρώτη δίωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια κατηγορία αντιμετωπίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος. Τι λέει ο ίδιος για τη δίωξη που του ασκήθηκε.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου με την κατηγορία της παραβίασης των κανόνων που ορίζει ο νέος νόμος για τις συναθροίσεις που ψηφίστηκε το καλοκαίρι.

Οπως αποκαλύπτουν Τα Νέα, η δικογραφία για τον Μιχάλη Γιαννάκο αφορά σε συγκέντρωση που πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ στις 30 Σεπτεμβρίου έξω από το υπουργείο Υγείας στην οδό Αριστοτέλους. Οι ειδικός διαμεσολαβητής της ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερώσει τους συγκεντρωμένους να παραμείνουν στον χώρο του πεζοδρομίου, αλλά αυτοί επέλεξαν να καταλάβουν το οδόστρωμα διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Η αστυνομία παρενέβη, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν και τραυματίστηκε αστυνομικός.

Για την δίωξη που του ασκήθηκε ο κ. Γιαννάκος τόνισε στον ΘΕΜΑ 104,6 ότι ενημερώθηκε και εκείνος από δημοσιεύματα για την εξέλιξη αυτή. Διαμήνυσε παρόλα αυτά, πως δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα, όπως άλλωστε κάνουν έως τώρα.

Μιλώντας για την πορεία που έγινε στις 15 Ιανουαρίου, σημείωσε ότι δεν θα γίνεται αυτό που θέλει η αστυνομία ενώ κατήγγειλε ότι έδειξαν οι αστυνομικοί υπερβάλλοντα ζήλο εκείνη την ημέρα, ωστόσο δεν κινήθηκε νομικά ο ίδιος. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, διερωτήθηκε «ποιο είναι το ζήτημα; Να μη γίνονται οι διαδηλώσεις ή λόγω των υγειονομικών μέτρων», προσθέτοντας ότι εκείνοι τήρησαν απολύτως όλα τα μέτρα με μάσκες και αποστάσεις και λίγους συμμετέχοντες.