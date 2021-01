Life

“Ήλιος”: τρόμος διαρκείας και “αποκαλύψεις” που φέρνουν ανατροπές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 91

Ο Φίλιππος προσπαθεί να κάνει την Εύα να καταλάβει και να δεχτεί τα λάθη της. Εκείνη υποκρίνεται την υπάκουη, αλλά γίνεται όλο και περισσότερο θύμα του Μάρκου, σε βάρος της οικογένειάς της. Ο Δημήτρης είναι ανοιχτός σε πολλά μέτωπα: Αναζητά την αλήθεια στην υπόθεση του Γιάννη, ψάχνει την χαμένη Μυρτώ και βασανίζεται από ενοχές για τον νεκρό δράστη, καθώς η Αθηνά τον πιέζει να θυμηθεί κάθε λεπτομέρεια της συμπλοκής. Η Αλίκη του συμπαραστέκεται, ενώ κι εκείνη έχει στον νου της την Εύα, αλλά και την αγωνία για τον άντρα που της επιτέθηκε και είναι ακόμη ελεύθερος… Η Εύα καταστρώνει με τον Μάρκο ένα επικίνδυνο σχέδιο για να συναντηθούν… Ο Δήμος αγωνιά για την Μυρτώ που ακόμη αγνοείται και η Λήδα είναι στο πλευρό του. Κάτι που βλέπει στο δωμάτιο της Μυρτώς, τον κάνει να υποψιάζεται τα χειρότερα… Ο Μάρκος, κυριευμένος όσο ποτέ απ’ την εμμονή του για την Αλίκη, την τρομοκρατεί για άλλη μια φορά…

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 92

Ο Δημήτρης βρίσκει τι συνδέει την Αντιγόνη, την κοπέλα του Στέλιου με τον Γιάννη και οι υποψίες του επιβεβαιώνονται… Τελικά ο Γιάννης δεν είναι αυτό που δείχνει… Η Αλίκη έχει στα χέρια της ακόμα μια απειλή απ’ τον παραλίγο βιαστή της: μια πειραγμένη φωτογραφία της… Πηγαίνει με τον Φίλιππο στον Δημήτρη για να δουν τι στοιχεία μπορούν να βρουν για τον δράστη. Η Εύα ρισκάρει ακόμα περισσότερο για να ζήσει την παράνομη σχέση της με τον Μάρκο. Τώρα ο Μάρκος θα εκμεταλλευτεί τον έρωτά της με πολύ μεγαλύτερο αντάλλαγμα. Με τη Μυρτώ ακόμα εξαφανισμένη, ο Δήμος είναι σε απόγνωση και την ψάχνει παντού. Η Αλίκη συνεχίζει την καθημερινότητά της στη φάρμα, όταν μία κίνηση θα της θυμίσει ότι η απειλή είναι πολύ κοντά…

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 93

Η Εύα, ακολουθεί το σχέδιο του Μάρκου και ζητάει από την Αλεξάνδρα να την φιλοξενήσει, ενώ εκείνος την έχει πείσει να φύγουν για πάντα μαζί. Ο Δημήτρης, σίγουρος πια για το τι έχει κάνει ο Γιάννης, βρίσκει τον τρόπο να τον παγιδέψει μήπως και ομολογήσει... Η Λήδα και η Σοφία ανησυχούν σοβαρά πια για τον Δήμο, καθώς η εξαφάνιση της Μυρτώς τον έχει καταβάλει πραγματικά… Η Αλεξάνδρα σοκαρισμένη ανακαλύπτει πως κάποιος έκλεψε τους κωδικούς της και άδειασε τον τραπεζικό της λογαριασμό. Η Αλίκη ζει σε καθεστώς τρόμου, καθώς νιώθει πως κάποιος συνέχεια την παρακολουθεί… Η Αλεξάνδρα καταγγέλλει την κλοπή στην αστυνομία… Ο Μάρκος συναντιέται κρυφά με την Εύα, αλλά εκεί θα τους δει ο Πέτρος… Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του Μάρκου έχει ξεκινήσει… Ο Δήμος βλέπει ξαφνικά μπροστά στο σπίτι τους την ταλαιπωρημένη Μυρτώ, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει δεν μπορεί να το φανταστεί…

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 94

Ο Δημήτρης υποπτεύεται πως πίσω από την κλοπή κρύβεται κάποιος που δουλεύει στην εταιρεία της Αλεξάνδρας. Ο Μάρκος τρομοκρατείται βλέποντας την Αστυνομία στο γραφείο και κάνει ό,τι μπορεί για να μην καταφέρουν να τον συνδέσουν με την επίθεση στην Αλίκη… Ο Δημήτρης ανακαλύπτει όλη την αλήθεια για τη Μυρτώ και ο Δήμος βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη… Η Εύα καταλαβαίνει ότι ο Μάρκος της είπε ψέματα, το σκάει από το σπίτι της και πάει να τον αντιμετωπίσει… Ο Φίλιππος προσπαθεί να την εντοπίσει. Ο Δημήτρης είναι έτοιμος να αποσπάσει την ομολογία του Γιάννη…

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 95

Η Εύα κρύβεται στο ξενοδοχείο του Μάρκου. Η Αλίκη και ο Φίλιππος λαμβάνουν μήνυμά της που τους ανακοινώνει ότι θα φύγει στο εξωτερικό και κοντεύουν να τρελαθούν. Όλοι προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να καταλάβουν ποιος είναι αυτός που έχει επηρεάσει τόσο την Εύα, ενώ η Αλεξάνδρα υποψιάζεται ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την κλοπή των χρημάτων. Ο Φίλιππος προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του για να στηρίξει την Αλίκη. Ο Αντώνης έχει μια μικρή αδιαθεσία και η Λήδα τον πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις… Η Λένα και ο Πέτρος προσπαθούν να πείσουν τη Μυρτώ να μιλήσει στον Δήμο… Η Εύα μετανιώνει για την απόφασή της και θέλει να γυρίσει στους δικούς της. Αυτό προκαλεί την οργή του Μάρκου, ο οποίος πια της αποκαλύπτει τις αληθινές του προθέσεις... Ο Δημήτρης ζητάει από τον Πέτρο να του περιγράψει τον άντρα που είδε με την Εύα και συνειδητοποιεί ότι είναι ο ίδιος που είχε επιτεθεί στην Αλίκη… Όμως ίσως να είναι ήδη αργά για την Εύα…

#Hlios

Gallery