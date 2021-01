Κοινωνία

Συνάντηση Τσιάρα με ΕΔΕ για την λειτουργία των Δικαστηρίων

Τα θέματα που συζήτησαν ο Κωνσταντίνος Τσιάρας με τον εκπροσώπους της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον γγ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), Χριστόφορο Σεβαστίδη και Παντελή Μποροδήμο, αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν -σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕ- η λειτουργία των δικαστηρίων, ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός των δικαστών, η αναγκαιότητα συμμετοχής των δικαστικών ενώσεων στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, οι προβληματισμοί για τη διαδικασία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των ποινικών δικών και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των μισθολογικών ωριμάνσεων και χρονοεπιδομάτων των δικαστών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΔΕ, κατά τη συνάντηση, ο κ. Σεβαστίδης και ο κ. Μποροδήμος επανέλαβαν το αίτημα των δικαστικών ενώσεων για «το αυτονόητο δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπων μας στη νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», που ρυθμίζει την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιάρας «επιβεβαίωσε ότι είναι στις άμεσες προθέσεις του η συγκρότηση της επιτροπής και ότι είναι ανάγκη η ολοκλήρωση των εργασιών της σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ακόμη, τέθηκε το χρονοδιάγραμμα της πλήρους λειτουργίας των δικαστηρίων «με τη διαφαινόμενη πρόθεση του υπουργείου για άνοιγμα όλων των πολιτικών διαδικασιών στις 8 Φεβρουαρίου», όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΔΕ, στην οποία προστίθεται:

«Τονίστηκε με παράθεση στατιστικών στοιχείων ότι και στη δεύτερη περίοδο του lockdown οι δικαστικοί λειτουργοί εξακολούθησαν να εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις στον ίδιο ρυθμό με τους προηγούμενους μήνες και ότι μεγάλος αριθμός πολιτικών και ποινικών δικών πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα. Συμφωνήθηκε ότι η σύντομη κάλυψη των δικασίμων που ματαιώθηκαν και ο εκ νέου προσδιορισμός ενός μεγάλου τμήματος αυτών θα έχει ως συνέπεια να μην επηρεαστεί ο χρόνος των δικαστικών διακοπών. Διατυπώσαμε τη θέση ότι μία από τις προϋποθέσεις για την ομαλή επαναλειτουργία των δικαστηρίων είναι ο εμβολιασμός των δικαστικών λειτουργών και ο υπουργός υποσχέθηκε να ενεργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων υγείας».

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της ΕΔΕ εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για «τη διαδικασία απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των ποινικών δικών, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά και επισημάναμε πιθανές δυσλειτουργίες που θα επιφέρουν επιβράδυνση της ποινικής διαδικασίας». Ο κ. Τσιάρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ζήτησε από την Ένωση να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Επίσης, οι εκπρόσωποι της ΕΔΕ διατύπωσαν την ανησυχία τους «για την εμπρόθεσμη καταβολή των μισθολογικών ωριμάνσεων και χρονοεπιδομάτων που οφείλονται από την περίοδο 2017-2018 καθώς και για εκείνα που αφορούν στο διάστημα από 1-1-2019 και εντεύθεν» και έλαβαν «τη διαβεβαίωση για την ακριβή τήρηση του χρονοδιαγράμματος».