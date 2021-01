Life

“Παρουσιάστε!”: “καυτές σχέσεις” και μια επιστροφή - “φωτιά” (εικόνες)

Ακόμη δύο ξεκαρδιστικά επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που αλλάζει τα πρώτα βράδια της εβδομάδας μας.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν για ακόμη δύο επεισόδια τον καλύτερο τους εαυτό για να χαρίζουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 29

Ο Σκορδάς είναι μέσα στην καλή χαρά μετά το μεγάλο φιλί με την Ναταλία. Αλλά με τα σχεσιακά έχει ξεχάσει που «πάνε τα τέσσερα» και τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο Μαργαρώνης μαθαίνει για τις «δυσάρεστες» εξελίξεις στην προσωπική ζωή της μάνας του και έχει βαλθεί να κάνει σαμποτάζ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένα πρόσωπο απ' το παρελθόν της Ναταλίας επιστρέφει μετά από καιρό για να φέρει τα πάνω-κάτω: ο πρώην άνδρας της. Ο Καρυπίδης, βλέποντας τις εξελίξεις στα σχεσιακά του Σκορδά, θυμάται ότι τόσο καιρό δεν έχει «προχωρήσει» στη σχέση του με την Φραντζέσκα και βάζει μπρος ολοταχώς... Και ενώ ο Σκορδάς τρέχει με τα προσωπικά του, η φιλόδοξη πρόταση του Γούλα για στρατιωτική άσκηση τρώει άκυρο απ' το ΓΕΣ. Θέλοντας να καταπιαστεί με κάτι για να μην νιώθει άχρηστος, αναλαμβάνει να γίνει δάσκαλος του Έλτον που αποφασίζει να δώσει το τεστ ελληνικής υπηκοότητας…

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 30

Ο Σκορδάς συγκλονίζεται απ' τη μεγάλη επιστροφή του Στάθη Μαργαρώνη. Πιστεύοντας ότι η Ναταλία φλερτάρει με την ιδέα να επιστρέψει στις αγκαλιές του πρώην άνδρα της, ο Σκορδάς ζητάει συμβουλές απ' τους φαντάρους οι οποίοι τον πείθουν να περάσει στην αντεπίθεση για να την κάνει να ζηλέψει. Οι συνέπειες φυσικά είναι κωμικοτραγικές. O Μαργαρώνης προσπαθεί να κάνει ένα αμήχανο bonding με τον πατέρα του, αλλά ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του είναι κάθε άλλο παρά ένα family reunion… O Γούλας πείθει τον Έλτον να συνεχίσει τα μαθήματα μαζί του. Αλλά όσο ο Έλτον δυσκολεύεται, τόσο βρίσιμο τρώει απ' τον Γούλα που ξεσπάει πάνω του για τις δικές του αποτυχίες με την στρατιωτική άσκηση που έφαγε άκυρο απ' το ΓΕΣ. Πώς θα αντιδράσει ο Έλτον;

Στον ρόλο του Στάθη Μαργαρώνη, ο Τόνυ Δημητρίου.

