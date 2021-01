Αθλητικά

Μπενφίκα: Με κορονοϊό τελικά ο Ζέσους

Ο προπονητής της Μπενφίκα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό μετά από επτά τεστ! Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι "αετοί".

Με κορονοϊό έχει μολυνθεί ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζόρζε Ζέσους. Ό 66χρονος τεχνικός υπέστη αναπνευστική λοίμωξη, κάτι που κινητοποίησε τους ανθρώπους του συλλόγου της Λισαβόνας.

Οι οποίοι «αετοί» έκαναν γνωστή την εξέλιξη αυτή μέσω επίσης ανακοίνωσης, στην οποία επισημαίνουν ότι ο έμπειρος προπονητής μέτρησε επτά αρνητικά τεστ, αλλά μια νέα εξέταση έδειξε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, ο Ζεσούς θα είναι απομονωμένος για τις επόμενες ημέρες και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο εκτός έδρας ντέρμπι εναντίον της Σπόρτινγκ, την επόμενη Δευτέρα (01/02).

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«1 Η Μπενφίκα ενημερώνει ότι ο Ζόρζε Ζέσους έχει κλινική εικόνα αναπνευστικής λοίμωξης που προκαλείται από τον κορονοϊό.

2 Παρόλο που τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο προπονητής έχει συσσωρεύσει 7 αρνητικές εξετάσεις, συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο Ντα Λουζ έδειξαν μια τυπική συμπεριφορά λοίμωξης που προκλήθηκε από το νέο κοροναϊό.

3 Υπό αυτήν την έννοια, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ταχεία εξέταση -η οποία ήταν επίσης αρνητική- και μια μοριακή, της οποίας το θετικό αποτέλεσμα έγινε γνωστό.

4 Στην περίπτωση άτυπου περιστατικού, υπάρχουν ενδείξεις παρόμοιων καταστάσεων στις οποίες, παρά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, ο ιός ανιχνεύεται μόνο μετά από λίγες ημέρες, με την πρόοδο της αναπνευστικής λοίμωξης και την επιδείνωση της με συμπτώματα.

5 Ο Ζόρζε Ζέσους θα απομονωθεί τις επόμενες μέρες, με το ιατρικό προσωπικό της Μπενφίκα να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του, η οποία είναι σταθερή. Η Μπενφίκα προσφέρει κάθε βοήθεια στον προπονητή της και ζητά τον σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής».