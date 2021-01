Πολιτισμός

Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στον Φλοίσβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχέδιο για την περιοχή όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ” παρουσίασε στην ΠτΔ ο Αλκιβιάδης Στεφανής.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα των αρμοδιοτήτων του.

Ο κ. Στεφανής παρουσίασε στην κυρία Σακελλαροπούλου το σχέδιο για τη δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης στην περιοχή του Φλοίσβου, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο και το Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ».

Στο Πάρκο αναμένεται να φιλοξενηθούν εκθέματα και ψηφιακό περιεχόμενο που θα αποτυπώνουν την πορεία των Ελλήνων στη θάλασσα από το παρελθόν έως και σήμερα.