Συνάντηση Συρεγγέλα - Μπεκατώρου για τη βία

Η Ολυμπιονίκης πρόθυμη να βοηθήσει τις γυναίκες-θύματα βίας να καταγγείλουν την εμπειρία τους

Τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, τους φόβους των γυναικών να καταγγείλουν τα περιστατικά βίας και τους τρόπους με τους οποίους θα ενθαρρυνθούν τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους, συζήτησαν, κατά τη διάρκεια συνάντησή τους, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα και η χρυσή ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Η κ. Συρεγγέλα ενημέρωσε την κ. Μπεκατώρου για το δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τη γραμμή SOS 15900, τα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες.

Η κ. Μπεκατώρου σημείωσε πως θα στηρίξει τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει τις γυναίκες-θύματα βίας να βρουν το θάρρος να καταγγείλουν την οδυνηρή τους εμπειρία. Όπως δήλωσε η ίδια, «πρέπει να σπάσει ο "κύκλος της σιωπής" και να δημιουργηθούν συνθήκες που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας και κακοποίησης. Γνωρίζω πόσο οδυνηρά είναι τα τραύματα από τέτοια περιστατικά, αλλά γνωρίζω επίσης ότι η αποκάλυψη και η καταγγελία τους φέρνει την επούλωση».

Από την πλευρά της, η κ. Συρεγγέλα ανέφερε: «Είμαστε στο πλευρό των γυναικών που υφίστανται σωματική, ψυχολογική, λεκτική ή οικονομική βία, καθώς και των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και τις ενθαρρύνουμε να μιλήσουν. Το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών αφορά ολόκληρη την κοινωνία και αποτελεί "δημόσια" και όχι "ιδιωτική" υπόθεση. Σε αυτόν τον αγώνα τα θύματα δεν είναι μόνα τους, αλλά είμαστε εδώ, για να τις βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα "τραύματά" τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους».