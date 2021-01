Life

Τσαπανίδου στο “Πρωινό”: κατάλαβα μόνη μου ότι θα γίνω γιαγιά (βίντεο)

Τι παραδέχεται για την άσκηση ψυχολογικής βίας στην διάρκεια της καριέρας της, ως θύμα και ως... θύτης. Τι λέει για την προσωπική της ζωή και την οικογένεια της.