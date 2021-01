Πολιτική

Παραδοσιακό ελληνικό πρωινό για τον Μητσοτάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (εικόνες)

Ο απολογισμός του Πρωθυπουργού για το πρώτο 18μηνο και οι συζητήσεις με τον νέο επικεφαλής του Υπουργείου.

Με παραδοσιακό ελληνικό πρωινό υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του το πρωί της Παρασκευής στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο βίντεο που ανέβασε ο πρωθυπουργός στο προφίλ του στο Instagram, δείχνει το πρωινό με παραδοσιακά ελληνικά εδέσματα το οποίο είχε ετοιμαστεί για την περίσταση.

«Για εμάς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κεντρικό συστατικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής, την οποία έχουμε σχεδιάσει για τη χώρα για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τόνισε το σημαντικό έργο που έχει γίνει για την ενίσχυση των παραγωγών που έχουν χτυπηθεί από την πανδημία και τον «Ιανό», και παράλληλα στάθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται.

«Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τον πρωτογενή μας τομέα. Ένα όραμα που θα καταστήσει τα προϊόντα μας πάνω από όλα ανταγωνιστικά στις εγχώριες και στις διεθνείς αγορές. Ένα όραμα που θα φέρει νέους αγρότες πίσω στο χωράφι, στην ύπαιθρο, νέους αλιείς στη θάλασσα, γιατί ακριβώς θα μπορούν να προσβλέπουν μέσα από αυτή την εργασία σε ένα καλό, σε ένα ικανοποιητικό εισόδημα», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο ελληνικό σήμα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην προστασία και την αξία ελληνικών προϊόντων. «Το συζητήσαμε, πρέπει να εξορθολογίσουμε τη νομοθεσία. Τα προϊόντα τα οποία έχουν το ελληνικό σήμα πρέπει να είναι ελληνικά. Και αυτός που πληρώνει για το ελληνικό σήμα και ο καταναλωτής που θα βλέπει το ελληνικό σήμα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να γνωρίζει ότι υπάρχει ελληνική προστιθέμενη αξία στα ελληνικά μας προϊόντα», είπε.

Αναφερόμενος στο πολυδιάστατο σχέδιο για ανάπτυξη και προώθηση της ελληνικής διατροφής, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Μοιράζομαι με τον Υπουργό, τους Υφυπουργούς, το πάθος μου για την έννοια της ελληνικής διατροφής, η οποία αποτελεί αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τον πρωτογενή τομέα με το τουριστικό μας προϊόν. Όπως και σημαντικότατο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και των προϊόντων μας και φυσική σύνδεση με τη βιομηχανία τροφίμων, η οποία είναι εξαιρετικά δυναμική στη χώρα μας, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ό,τι άλλες βιομηχανίες».

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία και στις προοπτικές της αλιείας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν των υπολοίπων εκκρεμοτήτων οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Έχει γίνει σημαντικότατη δουλειά στα ζητήματα χωροθέτησης των οργανωμένων περιοχών υποδοχής υδατοκαλλιεργειών. Έχω ζητήσει αυτή η δουλειά να επιταχυνθεί σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να συνεισφέρει σημαντικότατα στη συνολική ανάπτυξη του πρωτογενούς μας τομέα», επισήμανε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα το ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση για τις ανάγκες των παραγωγών. «Το Υπουργείο και η κυβέρνηση σταθήκαμε δίπλα στους έλληνες παραγωγούς, καθώς και αυτοί αντιμετώπισαν τη δοκιμασία του Covid-19. Με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε αυτή είναι η χρήση των έκτακτων πόρων των 150 εκατομμυρίων που διαθέσαμε συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσουμε τον Covid, είτε είναι το πλαίσιο των de minimis αποζημιώσεων, είτε είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για όλη την οικονομία όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή», δήλωσε.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός σημείωσε από την πλευρά του ότι οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου είναι «η στήριξη του έλληνα παραγωγού -πρωτίστως- και η ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων του τόπου μας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της καθετοποιημένης αγροτικής παραγωγής, και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου μέσω ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και του σεβασμού στο περιβάλλον». Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται μετασχηματισμός της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας: «Για να υλοποιήσουμε αυτόν τον μετασχηματισμό, παράλληλα και συμπληρωματικά με το έργο που έχει ήδη δρομολογηθεί και υλοποιείται στο Υπουργείο, θα επικεντρωθούμε σε πέντε στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής:

Στην επανατοποθέτηση του ρόλου και δράσης του ΥΠΑΑΤ και της πρωτογενούς παραγωγής στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο.

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των εξαγωγών.

Σε μια ολιστική στρατηγική για τους φυσικούς πόρους.

Την αγαπημένη μου, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, στη δημιουργία δηλαδή ενός ισχυρού brand για τα ελληνικά προϊόντα, που θα συνεισφέρει στο συνολικό rebranding της χώρας που επιχειρεί η κυβέρνηση».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί το Υπουργείο. Εξετάσθηκαν, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ακόμα ευρύτερη διασφάλιση της ελληνικότητας των προϊόντων, ώστε να τονωθούν η αναγνωρισιμότητα και η αξία του ελληνικού σήματος, δράσεις που έχουν δρομολογηθεί για τη χωροταξία υδατοκαλλιεργειών και η σύνδεση του έργου του Υπουργείου με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες εκπαίδευσης των αγροτών, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγή αλλά και η αξιοποίηση της ελληνικής διατροφής, αφενός για την προώθηση της εικόνας της χώρας και αφετέρου για την ευρύτερη ενίσχυση πολλών αλληλένδετων πτυχών της οικονομίας, όπως η γαστρονομία και η παραγωγή τροφίμων.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική Γιάννης Οικονόμου, η Υφυπουργός Αρμόδια για την Αλιευτική Πολιτική Φωτεινή Αραμπατζή, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.