EMA: Δεν συνδέεται με θανάτους το εμβόλιο της Pfizer

Άσχετοι με το εμβόλιο της Pfizer οι θάνατοι, διευκρινίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά της covid-19 δεν συνδέται με θανάτους ατόμων μετά τον εμβολιασμό τους και δεν παρουσιάζει καμία νέα παρενέργεια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι εξέτασε τους θανάτους --ανάμεσά τους και κάποιων ηλικιωμένων-- που καταγράφηκαν μετά την χορήγηση του εμβολίου και "κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα δεν δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση με τον εμβολιασμό με το Comirnaty και ότι τα περιστατικά δεν εγείρουν προβλήματα ασφαλείας".

Στην πρώτη της ανακοίνωση για την ασφάλεια του εμβολίου αφότου ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού στην ΕΕ τον Δεκέμβριο, ο ΕΜΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα “συνάδουν με το γνωστό προφίλ ασφαλείας του εμβολίου και δεν έχει εντοπιστεί καμία άλλη, νέα παρενέργεια”.

Κάποιες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο που έχουν αναφερθεί αναφέρονταν ήδη “στις γνωστές παρενέργειες” του εμβολίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

“Τα πλεονεκτήματα του Comirnaty στην πρόληψη κατά της covid-19 εξακολουθούν να υπερτερούν όλων των κινδύνων και δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις συστάσεις που αφορούν τη χρήση του εμβολίου”, τόνισε ο ΕΜΑ.

Μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων έχει εγκρίνει δύο εμβόλια κατά της covid-19, αυτό των Pfizer/BioNTech και αυτό της Moderna. Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το εμβόλιο που έχουν αναπτύξει η AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Κάποιες χώρες --ανάμεσά τους η Νορβηγία, η Δανία, η Ισλανδία και η Σουηδία-- έχουν αναφέρει θανάτους μετά τη χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, όμως δεν έχει εντοπιστεί καμία άμεση σύνδεση με αυτό.

Στη Νορβηγία έχουν καταγραφεί 33 θάνατοι ηλικιωμένων που είχαν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου. Το Όσλο είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι δεν εντόπισε κάποια σύνδεση με το εμβόλιο, όμως συνέστησε στους Νορβηγούς γιατρούς να λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση της υγείας των πιο ευάλωτων ασθενών τους προτού τους το χορηγήσουν.