Life

Κώστας Σπυρόπουλος: Καταγγελία από ηθοποιούς για σεξουαλική παρενόχληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις γυναίκες συνάδελφοι του, κατηγορούν τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, μέσω μακροσκελούς ανακοίνωσης στα social media.

“Ντόμινο” αποκαλύψεων και καταγγελιών στο χώρο του θεάτρου προκάλεσαν οι κατηγορίες της Ζέτας Δούκα σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη. Μετά το "τσουνάμι" αποκαλύψεων από ηθοποιούς σε βάρος του, ακόμα ένα μεγάλο όνομα του χώρου μπαίνει στο "κάδρο" μέσα από ανάρτηση καλλιτεχνών.

Πρόκειται για τον Κώστα Σπυρόπουλο, τον οποίο κατηγορούν με μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media, η Τζένη Μπότση, η Αγγελική Λάμπρη και η Λουκία Μιχαλά για ανάρμοστη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσαν ότι υπήρξαν θύματα πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη.

"Ορμώμενες από το θάρρος των γυναικών που με αξιοπρέπεια και παρρησία κατήγγειλαν την σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση και τη σωματική ή λεκτική βία, την οποία υπέστησαν από ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν την ισχύ και την υπεροχή τους, έναντι των θυμάτων τους, προβαίνουμε σήμερα σε αυτή τη δήλωσή μας και ανακοινώνουμε δημόσια ότι υπήρξαμε θύματα πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Κώστα Σπυρόπουλο. Θεωρούμε υποχρέωσή μας απέναντι στα παιδιά μας και σε όλους τους νέους ανθρώπους να στηρίξουμε τη δημοσίευση τέτοιων περιστατικών ώστε να μειωθούν μέχρι και να εξαλειφθούν" αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Λίγη ώρα αργότερα, η Χριστίνα Σαμπανίκου, ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός σχολίασε στην ανάρτηση της Τζένης Μπότση: «Ευχαρίστως να συνυπογράψω καθώς είχα επίσης δυσάρεστη εμπειρία σε οντισιόν που βρέθηκα μόνη μου». Η Τζένη Μπότση τότε της απάντησε: «Πέρασες κι εσύ τα ίδια! Σε ευχαριστώ που το λες!! Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σου!!». Τότε η Χριστίνα Σαμπανίκου συνέχισε γράφοντας: «Ναι περιμένω, τρέμοντας από τα νεύρα. Τόσες ημέρες περνάει από το μυαλό μου να το γράψω αλλά με σταματούσε το γεγονός πως ήμουν μόνη στην οντισιόν χωρίς μάρτυρα».

Άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου έσπευσαν να στηρίξουν τις τρεις ηθοποιούς με αναρτήσεις τους στα social media.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης απευθυνόμενος στην Αγγελική Λάμπρη έγραψε: «Είμαι δίπλα σου! Όπως ήμουν και τότε, 22 χρόνια πριν, που ήρθες στο σπίτι μου κλαίγοντας αμέσως μετά από αυτό που σου συνέβη. Θα είμαι δίπλα σου και τώρα και για όσο χρειαστεί μέχρι να πάρεις τη δικαίωση που σου αξίζει! Μέχρι να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος! Σ’ αγαπώ, είσαι ο πιο ειλικρινής άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου γι’ αυτό».

Από πλευράς του ο Φώτης Σεργουλόπουλος έγραψε: «Από τότε που μου το είπες για πρώτη φορά έβλεπα στο βλέμμα σου πάντα αυτή τη σκιά. Από σήμερα τα μάτια σου θα λάμπουν για πάντα χωρίς το φόβο που τόσα χρόνια έκρυβες, όπως μπορούσες. Σ’ αγαπώ και εύχομαι η κόρη σου να είναι ατρόμητη σε όλη της τη ζωή γιατί απλά η μητέρα της έπαψε να φοβάται. Η τόλμη σας είναι ιστορική. Είμαστε στο πλευρό σας και στηρίζουμε την απόφαση σας. Κάνετε ένα μεγάλο βήμα που θα μας πάει όλους μπροστά».

Σχολιάζοντας την ανάρτηση της Τζένης Μπότση η τραγουδίστρια, Έλλη Κοκκίνουν έγραψε: “Σήμερα μου έδωσες έναν ακόμη λόγο να είμαι περήφανη για εσένα. Σε αγαπώ κουμπάρα μου!”.

Ο ΑΝΤ1 έχει αναζητήσει τον Κώστα Σπυρόπουλο και αναμένεται η απάντησή του για τις καταγγελίες.