Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Ανησυχία για τις μεταλλάξεις - Τι “έδειξαν” τα λύματα

Στο «πράσινο» η Θεσσαλονίκη με ανησυχία για τις μεταλλάξεις. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα της έρευνας ΑΠΘ στα λύματα.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα για την πορεία της πανδημίας στην πόλη, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φαίνεται πως όλες οι αναλύσεις από την αρχή του έτους -και στις 12 δειγματοληψίες που έχουν γίνει μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου- δείχνουν ξεκάθαρα μία οριζοντίωση της επιδημιολογικής καμπύλης. Παρόλα αυτά η ομάδα του ΑΠΘ προειδοποιεί πως οι συνεχείς μεταλλαγές στο γονιδίωμα του SARS-CoV-2 και η διαφαινόμενη διασπορά στη χώρα πολύ πιο μεταδοτικών στελεχών, όπως η λεγόμενη βρετανική μετάλλαξη, δύνανται να ανατρέψουν την καλή εικόνα από τη μία μέρα στην άλλη.

«Έχουμε εισέλθει σε μία δύσκολη περίοδο, όπου κάθε μέτρηση στα λύματα, η οποία επιβεβαιώνει την καλή εικόνα, είναι πολύτιμη για τις ανάσες που χρειάζεται το σύστημα υγείας, μετά την ασφυκτική πίεση που δέχθηκε τους προηγούμενους μήνες. Το χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου -όχι μόνο στην πόλη μας αλλά παντού- είναι πως μπορεί να δούμε μία απότομη αύξηση του ιικού φορτίου, μία εκτίναξη που θα σημαίνει εξάπλωση του ιού στην κοινότητα με πολύ ταχύτερο ρυθμό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως «μια τέτοια απευκταία εξέλιξη θα σχετίζεται αφενός με την πολύ αυξημένη μεταδοτικότητα των μεταλλαγμένων στελεχών, αφετέρου με τις καιρικές συνθήκες που ούτως ή άλλως ευνοούν τους ιούς».

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι «είναι μείζονος σημασίας η στενή επιδημιολογική επιτήρηση στη Θεσσαλονίκη, που γίνεται σε διαρκή βάση μέσα από την έρευνα της ομάδας μας στα λύματα, καθώς αν σε επόμενες μετρήσεις εντοπίσουμε μια απότομη αύξηση του ιικού φορτίου, είναι ακαριαία τα ανακλαστικά που απαιτούνται για την αντίδραση» και «είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, ώστε η Πολιτεία να έχει έγκυρα και έγκαιρα την πληροφορία για να λάβει τις όποιες αποφάσεις».

Ο πρύτανης του ΑΠΘ επισήμανε την επιτακτική ανάγκη για ευλαβική τήρηση των μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από τους πολίτες και ειδικά στη Θεσσαλονίκη «να αποδείξουμε ότι δεν ξεχάσαμε τις τρομερές μέρες του Νοέμβρη και του Δεκέμβρη, ότι οι τεράστιες απώλειες που βιώσαμε ως κοινωνία -και πολλοί άνθρωποι προσωπικά- μας θυμίζουν πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση, η δημόσια υγεία, η ζωή μας η ίδια».

Στο διάγραμμα, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 500 κρούσματα - όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ - οι μέρες που καταγράφονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό κρούσματα.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.