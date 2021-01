Κοινωνία

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί με εντολή της ΕΛΑΣ

Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν και ποιες ώρες.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, σήμερα στις 16:00 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό σε Πανεπιστήμιο, Μοναστηράκι και Ευαγγελισμό.

Η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. αφορά στην προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας και καταδικασμένο για την υπόθεση της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα. Η συγκέντρωση θα λάβει χώρα στα Προπύλαια, στις 5 το απόγευμα.