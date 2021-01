Κόσμος

Κορονοϊός: το συμβόλαιο ΕΕ – AstraZeneca για τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

Η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca έδωσε στη δημοσιότητα τη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών (Κομισιόν- ΑstraZeneca) στις 27 Αυγούστου 2020, συμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια. Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή ελπίζει να είναι σε θέση να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των προκαταβολικών συμφωνιών αγοράς στο εγγύς μέλλον. Στη σύμβαση που δημοσιεύτηκε σήμερα έχουν διαγραφεί τα τμήματα που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων.