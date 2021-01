Life

Η αστεία συνομιλία του ζεύγους Ομπάμα στην τελετή ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν

Όσα αποκάλυψε η ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν

Η Αμάντα Γκόρμαν αποκάλυψε ορισμένες ξεχωριστές στιγμές από τη συμμετοχή της στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Η ποιήτρια, 22 ετών, η οποία έγινε η νεότερη ομιλήτρια που έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ως τώρα σε τελετή ορκωμοσίας προέδρου των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο «The Ellen DeGeneres Show» και προέβη σε αποκαλύψεις από παρασκήνια της σημαντικής ημέρας.

Η παρουσιάστρια του σόου Έλεν ΝτιΤζένερις ξεκίνησε συγχαίροντας τη Γκόρμαν για την τιμή και την ρώτησε γιατί χαμογελούσε, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο.

«Υπήρχε αυτή η όμορφη στιγμή, ανεβαίνω στο βάθρο και βρίσκομαι σε αυτήν την απίστευτη τοποθεσία, απ΄ όπου μπορώ να δω το Μνημείο της Ουάσινγκτον. Μπορώ επίσης να δω το Μνημείο του Λίνκολν όλα στο οπτικό μου πεδίο και να νιώθω μέρος αυτής της ιστορίας ως απόγονη ενός σκλάβου» περιέγραψε η Γκόρμαν. «Και χαμογέλασα επίσης γιατί όταν σηκώθηκα στο βάθρο άκουσα ανθρώπους κάτω, τους οποίους πραγματικά δεν μπορείτε να δείτε, να με χειροκροτούν. Και ήταν ακριβώς αυτή η πραγματικά εκπληκτική στιγμή που, ουάου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι που ακούνε όσα έχω να πω... ακούνε ποίηση. Τι ευκαιρία για τη χώρα μας και τον κόσμο. Γι' αυτό χαμογέλασα».

Αργότερα στη συνέντευξη, με αφορμή την εντυπωσιακή λίστα προσκεκλημένων στην τελετή ορκωμοσίας, η Γκόρμαν μοιράστηκε ένα όμορφο στιγμιότυπο για τον 44ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του, Μισέλ Ομπάμα.

«Θυμάμαι τη Μισέλ Ομπάμα να κάθεται κοντά και να φωνάζει συνεχώς στον Μπαράκ: "Σταμάτα να αγκαλιάζεις τους ανθρώπους! Σταμάτα να πλησιάζεις ανθρώπους". Αλλά τότε, όταν τελείωσα την απαγγελία, κατά κάποιο τρόπο τον παραμέρισε και δέχθηκα τη μεγάλη, ζεστή αγκαλιά της Μισέλ Ομπάμα».