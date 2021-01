Κοινωνία

Λοιμωξιολόγοι: Η εισήγηση για Γυμνάσια - Λύκεια και λιανεμπόριο

Τι εισηγούνται οι ειδικοί για το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το λιανεμπόριο και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

"Πράσινο φως" για το άνοιγμα των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας άναψε η επιτροπή των ειδικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιδημιολόγοι εισηγούνται να ανοίξουν τα Γυμνάσια παντού, αλλά να παραμείνουν κλειστά τα Λύκεια στις «κόκκινες» περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Παράλληλα, για τις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, εισηγούνται επιστροφή στο click away, αλλά και σε ψώνια με ραντεβού για ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα.

Την ίδια ώρα, δίνουν το πράσινο φως για ν' ανοίξουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, με εξαίρεση πάντα τις «κόκκινες» περιοχές.

Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει η κυβέρνηση και θα ανακοινωθούν το απόγευμα.