Τζόνι Φλιν: δέχθηκα μηνύματα μίσους για τον “Ντέιβιντ Μπόουι”

Τι αποκάλυψε ο Τζόνι Φλιν για τη συμμετοχή του στη βιογραφική ταινία "Stardust".

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Emma πέρυσι στην αγγλική ύπαιθρο, ο Τζόνι Φλιν προετοιμαζόταν ήδη για να ενσαρκώσει τον Ντέιβιντ Μπόουι σε νεαρή ηλικία στο φιλμ «Stardust» του Γκάμπριελ Ρέιντζ.

Έχασε περίπου 13 κιλά τους τελευταίους δύο μήνες της παραγωγής και αργά κάθε βράδυ διάβαζε για τη ζωή και την καριέρα του τραγουδιστή.

«Αισθάνθηκα ότι ο ρόλος του Ντέιβιντ Μπόουι ήταν ένα ρίσκο που εμφανίζεται μια φορά στη ζωή. Όταν συνάντησα τον Γκάμπριελ Ρέιντζ, τον σκηνοθέτη, ο οποίος αντικατέστησε κάποιον άλλον και οδήγησε την ταινία σε μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση, ένιωσα ότι γινόταν πιο συγκεκριμένη. Ήθελε πολύ ένας μουσικός να υποδυθεί τον ρόλο. Ξαφνικά συνειδητοποίησα: αυτή είναι μια σημαντική ιστορία να αφηγηθώ. Είναι σημαντικό να κοιτάμε πέρα από το άτομο που όλοι γνωρίζουμε και να αποδομήσουμε τον μύθο γύρω από τον Μπόουι» ανέφερε ο Τζόνι Φλιν.

Ο Φλιν, ο οποίος κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ με το συγκρότημά του Johnny Flynn & The Sussex Wit παράλληλα με τη δουλειά του ως ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, μπόρεσε να ταυτιστεί με τον αγώνα του Μπόουι να βρει κοινό στην Αμερική, στην αρχή της καριέρας του. Οι σκηνές όπου ο Μπόουι παίζει μουσική για ένα ολιγάριθμο, αδιάφορο πλήθος σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ή σε πάρτι όπου κανείς δεν προσέχει προήλθαν από την προσωπική εμπειρία του Φλιν.

Στην ταινία «Stardust» δεν ακούγεται η μουσική του Μπόουι, έχουν συμπεριληφθεί διασκευές τραγουδιών του θρύλου της ροκ, τις οποίες ερμηνεύει ο Φλιν. Ο σκηνοθέτης Ντάνκαν Τζόουνς γιος του Μπόουι, σε tweet πέρυσι εξήγησε ότι οι δημιουργοί της ταινίας δεν είχαν τα δικαιώματα πρόσβασης στο αρχείο του μουσικού, γράφοντας: «Αν θέλετε να δείτε μια βιογραφία χωρίς τη μουσική του ή χωρίς την έγκριση της οικογένειάς του, αυτό εξαρτάται από το κοινό».

Αλλά για τον Τζόνι Φλιν, η πραγματική μουσική του Ντέιβιντ Μπόουι δεν είναι απαραίτητη για την αφήγηση της συγκεκριμένης ιστορίας.

Ποτέ δεν είχαμε ή θέλαμε να έχουμε τη μουσική του Μπόουι, γιατί η ιδέα ήταν ότι υπάρχουν οι δίσκοι γι αυτό» είπε ο ηθοποιός. «Θέλαμε να παρουσιάσουμε μια διαφορετική ιστορία του Μπόουι που γνωρίζουν όλοι. Την περίοδο εκείνη είχε απομακρυνθεί από τη δική του μουσική και αντέγραφε τον Λου Ριντ και τους Velvet Underground. Και είναι πραγματικά μια δημιουργική πρόσκληση να μην έχεις τη μουσική και να κοιτάς όλα τα άλλα πράγματα που έκανε ο τραγουδιστής εκείνη την εποχή, πρόσθεσε.

Ο Τζόνι Φλιν είπε ότι ήξερε ότι θα υπήρχε «αντιπαράθεση» για την ταινία, στην οποία ο Μπόουι εμφανίζεται στο πρώτο του ταξίδι στην Αμερική, προτού δημιουργήσει το Ziggy Stardust alter-ego και γίνει σταρ.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις πρώτες αντιδράσεις του κοινού στον τρόπο που απεικονίζει τον Μπόουι. «Δεν είμαι πολύ δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λάμβανα πολλά βίαια μηνύματα μίσους από ανθρώπους που έλεγαν: «Τον υποδύεσαι σαν να είναι ανασφαλής» Και έπειτα η ομοφοβική επίθεση: «Γιατί φοράει φόρεμα;».

«Είναι περίεργο» ανέφερε σε συνέντευξή του στο nme. «Είναι σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος. Οι άνθρωποι αναστατώνονται που ο Χάρι Στάιλς φοράει φόρεμα. Είμαι χαρούμενος που η ταινία μπορεί να είναι επιμορφωτική για τους ανθρώπους που καταρρίπτει κάποια επινοημένη εκδοχή του Ντέιβιντ Μπόουι που έχουν στο μυαλό τους» είπε.

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εμφανίστηκε το 1972, 1973 ως Ziggie, αυτό το alien, και πριν από αυτό υπήρχαν τόσα πολλά. Ο Ντέιβιντ έπρεπε να γίνει Ziggie για να σώσει τον εαυτό του» τόνισε ο Βρετανός ηθοποιός και μουσικός.