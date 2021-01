Πολιτισμός

“Λουκέτο” στο μουσείο Πομπιντού

Πότε κλείνει και για πόσο καιρό θα παραμείνει κλειστό το διάσημο μουσείο στο Παρίσι.

Το high-tech μουσείο Centre Pompidou στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από τα τέλη του 2023 έως τα τέλη του 2026, λόγω μεγάλης έκτασης εργασιών ανακαίνισης. Η διοίκηση ελπίζει ότι θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του στο κοινό το 2027, έτος που σηματοδοτεί τα 50ά γενέθλιά του. Η τελευταία έκθεση πριν το προσωρινό κλείσιμο θα είναι αφιερωμένη στα σχέδια του Πικάσο. Μιλώντας στην εφημερίδα Le Figaro, η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Roselyne Bachelot είπε ότι το κλείσιμο του Beaubourg -έτσι το αποκαλούν οι Παριζιάνοι- απαιτείται λόγω ανάγκης αντικατάστασης αρχιτεκτονικών στοιχείων των οποίων η γήρανση είναι ορατή. «Υπήρχαν δύο επιλογές στο τραπέζι, η μία να ανακαινίσουμε το κέντρο διατηρώντας το ανοιχτό στο κοινό, η άλλη ήταν το πλήρες κλείσιμο. Διάλεξα τη δεύτερη γιατί προέκυψε συντομότερη και λίγο φθηνότερη» είπε η Bachelot. Οι επικείμενες εργασίες αποκατάστασης σηματοδοτούν τη δεύτερη φορά που το Centre Pompidou κλείνει για τέτοιο λόγο. Η πρώτη ήταν το 1997, χρονιά των 20ών γενεθλίων του, όταν έκλεισε για τρία χρόνια και ξανάνοιξε με μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο. Το μουσείο, το οποίο ολοκλήρωσαν ο Richard Rogers και ο Renzo Piano το 1977 - ο ίδιος ο Piano αναφέρθηκε σε αυτό ως ένα «μεγάλο αστικό παιχνίδι» - θεωρείται ευρέως ως το τοπόσημο που τράβηξε τη διεθνή προσοχή στο high-tech αρχιτεκτονικό κίνημα το οποίο αναδύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του 1960.