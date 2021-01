Πολιτική

Τσίπρας: στρατηγική επιλογή η προοδευτική συμμαχία

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Πολιτικό Συμβούλιο που δρομολόγησε εξελίξεις για τον προσυνεδριακό διάλογο και τις Θέσεις του κόμματος.

Τις θέσεις για το Συνέδριο του κόμματος συζήτησε σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση την κατάθεση της εισήγησης από την Επιτροπής Θέσεων.

Η συζήτηση θα γίνει σε δυο συνεδριάσεις μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας όποτε και θα εγκριθούν επί της αρχής από το Πολιτικό Συμβούλιο οι Θέσεις προκειμένου να ξεκινήσει και επίσημα ο προσυνεδριακός διάλογος.

Το συνέδριο του Κόμματος έχει ανασταλεί, μέχρι οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέψουν τη διεξαγωγή του με φυσική παρουσία των χιλιάδων εκλεγμένων συνέδρων από τη βάση του κόμματος. Ωστόσο οι Θέσεις και ο προσυνεδριακός διάλογος θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα διαδικτυακά.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αλέξης Τσίπρας στη εισήγησή του πρότεινε το χρονοδιάγραμμα για μια συντεταγμένη πορεία διαλόγου των Θέσεων τόσο στις οργανώσεις μελών του Κόμματος όσο και ευρύτερα στη κοινωνία.

Πρότεινε μεταξύ άλλων ο Προσυνεδριακός διάλογος να γίνει μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του isyriza και να γίνει συντεταγμένα σε όλες τις οργανώσεις μελών.

Παράλληλα πρότεινε να γίνουν ξεχωριστές θεματικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να συμβάλουν στον εμπλουτισμό των Θέσεων στις επιμέρους αυτές θεματικές.

Συγκεκριμένα πρότεινε ξεχωριστή εκδήλωση για τη παρουσία της πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, για το Σχέδιο Ανάκαμψης της οικονομίας και αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, για το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την εργασία με έμφαση στη προστασία των θέσεων και των σχέσεων εργασίας μέσα στη κρίση, για τη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για ένα κοινωνικά αποτελεσματικό και ανθρώπινο κράτος με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και στο πεδίο της αλληλεγγύης, για τη πρόταση του Κόμματος για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για τη προάσπιση της Δημοκρατίας και τον ρόλο των ΜΜΕ και τέλος για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με έμφαση στην αξιοκρατία, τη δημοκρατία και τη συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις και την αποκέντρωση του κράτους.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ζήτησε όλες οι δυνάμεις του Κόμματος συντεταγμένα να εργαστούν για τη διεξαγωγή του διαλόγου με βάση τις συλλογικές αποφάσεις και αφού χαρακτήρισε ευπρόσδεκτες τις οποίες συμβολές, ατομικές ή συλλογικές από τη πλευρά μελών και στελεχών του Κόμματος, ζήτησε το επόμενο διάστημα όλες οι εκδηλώσεις να αφορούν συντεταγμένες συλλογικές διαδικασίες του κόμματος και όχι με αναφορά σε επιμέρους απόψεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τέλος, πρότεινε να αποφασίσει το Πολιτικό Συμβούλιο την εμβάθυνση της στρατηγικής του κόμματος στη στρατηγική επιλογή της Προοδευτικής συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτό είπε μεταξύ άλλων:

«Η προοδευτική συμμαχία δεν είναι μια ευκαιριακή αλλά μια στρατηγική επιλογή για τη δημιουργία μιας νέας Προοδευτικής κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας με στόχο την εκλογική νίκη και τη προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν αποτέλεσε απλά ένα άνοιγα σε στελέχη του Προοδευτικού χώρου αλλά την αναγκαία διαδικασία συμπόρευσής μας με προοδευτικούς πολίτες, ρεύματα και συλλογικότητες προκειμένου να προχωρήσει μπροστά η χώρα. Οφείλουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα παράλληλα με την οργανωτική ανασυγκρότηση και διεύρυνση του κόμματος να υλοποιήσουμε αυτήν τη στρατηγική επιλογή σε όλους τους κρίσιμους κοινωνικούς χώρους. Στο συνδικαλιστικό χώρο, στους χώρους δουλειάς, στη νεολαία και ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια, στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στο χώρο του πολιτισμού και της διανόησης. Παντού οφείλουμε να δουλέψουμε για μα στήσουμε τη Προοδευτική Συμμαχία. Να οργανώσουμε τη συμπόρευση προοδευτικών πολιτών και ρευμάτων ιδεών με στόχο μια συγκροτημένη απάντηση στο πισωγύρισμα μιας αυταρχικής δεξιάς διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς»

Δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Θέσεων

Κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα επι της αρχής η εισήγηση της Επιτροπής θέσεων για τον προγραμματικό διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό βγήκε επιτροπή με επικεφαλής Σταθάκη και 5 μέλη Πολιτικού Συμβουλίου ( Λιάκος, Ξενογιαννακοπουλου, Τσακαλώτος, Αχτσιόγλου και Παππας) για να ενσωματώσουν τις όποιες προσθήκες και να έρθουν προς τελική έγκριση την άλλη Παρασκευή.