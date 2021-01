Κοινωνία

Οικοδόμος το πρωί... διακινητής ναρκωτικών το βράδυ (εικόνες)

Δήλωνε οικοδόμος στο επάγγελμα, όμως ο 45χρονος είχε και άλλες… δραστηριότητες τις οποίες αποκάλυψε η… μύτη της Ugly, της σκυλίτσας ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου.



Όταν η Ugly ξετρύπωσε τις πρώτες συσκευασίες ναρκωτικών στην αυλή του σπιτιού , ο 45χρονος αρνιόταν κατηγορηματικά ότι είχε σχέση. Λίγο αργότερα όμως παραδέχτηκε στα στελέχη της Δίωξης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου ότι υπήρχαν και άλλες ποσότητες μέσα στο σπίτι.





Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 59 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 246,58gr, ένα κουτί με παυσίπονα που περιείχε 8 συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 6,81gr, ένα κουτί από βιταμίνες που περιείχε 23 συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 19,54γρ και 1.630€.

Τα ναρκωτικά ήταν «τακτοποιημένα» σε δόσεις έτοιμα για να διατεθούν.





Ο 45χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ηρωίνης.