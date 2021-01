Οικονομία

ΣΔΟΕ: Λαθραίο τσίπουρο διακινούσε κύκλωμα που εξαρθρώθηκε (βίντεο)

Συνελήφθησαν τρία άτομα ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 3.000 λίτρα αγνώστου προελεύσεως.

Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., καθώς και για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, σημειώθηκε από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά-τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν, την περασμένη Παρασκευή, έλεγχοι και έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στα Μέγαρα Αττικής, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την εμφιάλωση, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

2.040 λίτρα αλκοολούχου ποτού που ομοιάζει με τσίπουρο σε πλαστικές φιάλες-δοχεία και πλαστικές δεξαμενές.

1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού άγνωστης προέλευσης σε πλαστικές δεξαμενές.

Εξοπλισμός εμφιάλωσης, ανοξείδωτες δεξαμενές και μεγάλο πλήθος κενών φιαλών.

Συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, που εντοπίστηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για παράβαση των διατάξεων του Τελωνειακού, Αγορανομικού Κώδικα, των διατάξεων του Νόμου 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού», καθώς και των Νόμων 4251/2014 και 3386/2005 για την παράνομη είσοδο του αλλοδαπού στην Ελλάδα.

Από την ως άνω κατασχεθείσα ποσότητα αλκοολούχων ποτών ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία, ενώ ζητήθηκε από το Τελωνείο Ελευσίνας να προσδιορίσει τους αναλογούντες δασμούς και λοιπούς φόρους. Οι κατασχεθείσες ποσότητες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εντοπιστεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκε από τους εμπλεκόμενους, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες διατέθηκαν.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει, με αμείωτους ρυθμούς, τη “μάχη” κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.