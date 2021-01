Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργιάδης - Χαρδαλιάς για τον κορονοϊό, το lockdown και τα νέα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοινώθηκε για την λειτουργία των σχολείων από την Δευτέρα, αλλά και τις αλλαγές για τα καταστήματα και τις αγορές.