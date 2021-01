Κοινωνία

Χιονοστιβάδα στον Όλυμπο: Οδηγίες από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από χιονοστιβάδες που έχουν σημειωθεί στον τόπο της τραγωδίας. Χρήσιμες συμβουλές προφύλαξης από χιονοστιβάδα, που μπορούν να σώσουν ζωές.

Μετά την τραγωδία με τους δύο γιατρούς που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, κάνοντας ορειβασία στον Όλυμπο, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης εφιστά μεγάλη προσοχή σε όσους επιλέγουν για εξορμήσεις το “Βουνό των Θεών”. Ειδικά η περιοχή όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο άτυχοι άνδρες, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν πολλά ατυχήματα.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από χιονοστιβάδες που έχουν σημειωθεί παλαιότερα, υπογραμμίζει πως σε τέτοιες περιπτώσεις, η ζωή του εμπλεκόμενου εξαρτάται αποκλειστικά από τους συντρόφους του, τον εξοπλισμό τους και πόσο καλά εκπαιδευμένοι είναι οι ίδιοι, καθώς ο μέσος χρόνος ζωής είναι 15 λεπτά.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης επισημαίνει:

Πόσοι μπορούμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα;

Πόσο χρόνο έχω στη διάθεση μου;

Τι μπορώ να κάνω για να σωθώ;

Πόσο πιθανό είναι να μου συμβεί;

Μπορώ να είμαι προετοιμασμένος;

Μπορώ να αποφύγω την εμπλοκή μου;

Χρειάζομαι ειδικό εξοπλισμό;

Πρέπει να γνωρίζουν όλοι από την παρέα;

Οι παράγοντες που ενισχύουν τον κίνδυνο της χιονοστιβάδας είναι πολλοί, όπως:

αέρας πριν και μετά

κλίση της πλαγιάς

ήλιος / ξαστεριά

βροχή

θερμοκρασία

Οι λόγοι που μπορεί να ξεκινήσει η χιονοστιβάδα είναι δύο:

Λόγω κλίσης Από ανθρώπινο παράγοντα (skier, snowboarder, αλλά ακόμα και πεζοπόροι, π.χ. Μαίναλο 2005)

Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένος. Μόλις 15 λεπτά για βγάλουμε ή να βγούμε έξω από το λευκό κελί. Σε αυτά τα 15 λεπτά είναι σημαντικό:

να έχουμε ΠΑΝΤΑ το σωστό εξοπλισμό

να τοποθετούμε ΣΩΣΤΑ τον εξοπλισμό πάνω μας

να γνωρίζουμε να χρησιμοποιούμε ΣΩΣΤΑ τον εξοπλισμό

να είμαστε ψύχραιμοι

να γνωρίζουμε από πριν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε

να είμαστε αποτελεσματικοί

Το τρίπτυχο της ασφάλειας:

εξοπλισμός

προετοιμασία

εκπαίδευση

Προτάσεις για να αποφευχθούν άσκοπες κινητοποιήσεις

Συζήτηση με την ομάδα και ενημέρωση των μελών της. Κατά τη διαδρομή καλό είναι να γίνεται συνεχής εκτίμηση των συνθηκών και να υπάρχει ετοιμότητα, ώστε να υιοθετηθεί διαφορετική τακτική. Οι ορειβάτες που πρόκειται να επισκεφτούν ορεινά συγκροτήματα καλό είναι να έχουν δηλώσει την πορεία της διαδρομής που θα ακολουθήσουν ή τους στόχους που έχουν σε ορειβατικούς συλλόγους και κατά τόπους φορείς διάσωσης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν λάβει μετεωρολογικές πληροφορίες για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν ή να έχουν ρωτήσει άλλους ορειβάτες, που ίσως είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή τις προηγούμενες μέρες. Ειδικά ενήμεροι σε αυτό, όσον αφορά τον Όλυμπο, τον Παρνασσό και την Αστράκα, είναι οι υπεύθυνοι καταφυγίων. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και σε περίπτωση καθυστέρησης να ενημερώνουν τους οικείους ή τους φίλους τους Θα πρέπει να έχουν μαζί τους, επίσης, ασύρματο VHF για την επικοινωνία σε περίπτωση που το τηλέφωνο δεν έχει κάλυψη.

Σε περίπτωση εμπλοκής σε χιονοστιβάδα δύο πράγματα μπορούν να βοηθήσουν:

Κατάλληλος εξοπλισμός, πομποδέκτης χιονοστιβάδας (Beacon, Arva, κ.ά.), ράβδος ανεύρεσης θύματος (sonda), φτυάρι μεταλλικό Κατάλληλη εκπαίδευση

Όσοι, λοιπόν, κινούνται σε ορεινούς όγκους και διαθέτουν συσκευή ασυρμάτου VHF, μπορούν να καλέσουν σε περίπτωση ανάγκης στη συχνότητα του ραδιοδικτύου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, 146.500MHz. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα με χιονοστιβάδα και απειλείται ανθρώπινη ζωή θα πρέπει να καλούνται πάντα και άμεσα οι αρμόδιες αρχές, γιατί κάθε λεπτό είναι κρίσιμο!

Εκπαιδεύσεις της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε συνεργασία με την ΑΝΕΝΑ (Association Nationale pour l Etude de la Neige et des Avalanches), διοργανώνουν εκπαιδεύσεις για τις χιονοστιβάδες, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Η εκπαίδευση διαρκεί δύο ημέρες, με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Τα πρακτικά γίνονται κατά την κίνηση στο πεδίο και μέσω βιωματικού τρόπου εκμάθησης.