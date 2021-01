Οικονομία

Καραμανλής - Τζιτζικώστας για τα βασικά έργα υποδομής στην Κεντρική Μακεδονία

Συνάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τον Περιφερειάρχη, στην Θεσσαλονίκη.

Συνάντηση για την εξέλιξη των βασικών έργων υποδομής της Κεντρικής Μακεδονίας είχαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Η συνάντηση έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρι Μπίλλα και υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης μιας σειράς εμβληματικών έργων υποδομής για όλη την Κεντρική Μακεδονίας, που αποτελούν έργα προτεραιότητας: Fly Over στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, μετρό Θεσσαλονίκης, ΟΑΣΘ, σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Αθήνας σε 3,5 ώρες, αυτοκινητόδρομος Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης, οδικές συνδέσεις Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στο Φίλυρο και αντιπλημμυρική θωράκιση των Σερρών.

«Στην Κεντρική Μακεδονία είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Κώστα Καραμανλή στο συγκεκριμένο Υπουργείο τη συγκεκριμένη στιγμή. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, βλέπω τα ζητήματα που έχουμε ως προτεραιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να προχωρούν από συνάντηση σε συνάντηση», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης.

«Με τον Περιφερειάρχη έχουμε την ευκαιρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα να κάνουμε ανασκόπηση και εξέταση της πορείας όλων των μεγάλων ζητημάτων και έργων της περιοχής. Τα έργα υποδομής δεν σηκώνουν πολλά λόγια. Πρέπει να γίνεται συστηματική δουλειά βήμα βήμα και να γίνονται εξαγγελίες, μόνον εφόσον υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένες λύσεις. Αυτό κάνουμε στο Υπουργείο και μακάρι η υποδειγματική συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια και τον Απόστολο Τζιτζικώστα να αποτελέσει πρότυπο για όλους τους φορείς», επισήμανε ο κ. Καραμανλής.

Οι κύριοι Καραμανλής και Τζιτζικώστας προέβησαν στις εξής ανακοινώσεις ανά έργο:

-Fly Over Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης: «Η διαδικασία προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς για ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο. Είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι το 2026 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, που θα βελτιώσει αποτελεσματικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιφερειακή οδό», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

-Μετρό Θεσσαλονίκης:

«Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι εργασίες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παράδοσης του έργου το 2023. Ως Περιφέρεια είμαστε δίπλα στο Υπουργείο για να συνδράμουμε προκειμένου ο στόχος και το χρονοδιάγραμμα να τηρηθεί στο ακέραιο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

«Έχει ληφθεί μια απόφαση που ακούει σε ένα σύνθημα, σε μια πραγματικότητα: Θέλουμε και αρχαία και μετρό. Ας αφήσουμε τις διχόνοιες του παρελθόντος. Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει στη λύση της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου. Μερικοί έχουν ακόμη αντίθετες απόψεις. Περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί μία οριστική λύση, ώστε το μετρό Θεσσαλονίκης, που έχει ταλαιπωρήσει την πόλη για πολλά χρόνια, να βρει το δρόμο του», υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής.

-ΟΑΣΘ:

«Χτες η Θεσσαλονίκη είχε 450 λεωφορεία στους δρόμους της, που σημαίνει ότι πια είμαστε στα επίπεδα του 2015, προτού ξεκινήσει η μπαχαλοποίηση του ΟΑΣΘ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αλλά η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ενάμιση χρόνο πριν», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

«Έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά τους τελευταίους 18 μήνες ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς που της αξίζουν. Όταν παραλάβαμε το Υπουργείο η Θεσσαλονίκη είχε 235 λεωφορεία. Σήμερα έχει 450, δηλαδή αύξηση πάνω από 80%. Έχουμε δώσει παραπάνω δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει κάτι μεταρρυθμιστικό, το οποίο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, το σύστημα εκμίσθωσης λεωφορείων (leasing). Έχουμε αρκετά βήματα να κάνουμε ακόμη, διότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πρέπει να βελτιώνουμε καθημερινά τις συγκοινωνίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο Υπουργός.

-Σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης σε 3,5 ώρες:

«Το έργο προχωράει και σε ενάμιση χρόνο θα παραδοθεί σε χρήση. Θα βοηθήσει σημαντικά τους πολίτες, την οικονομία του τόπου και τους επισκέπτες της περιοχής μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

-Αυτοκινητόδρομος Θεσσαλονίκης – Έδεσσας:

«Το έργο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Έδεσσα είναι η μόνη πρωτεύουσα νομού στην Κεντρική Μακεδονία που δεν συνδέεται με αυτοκινητόδρομο με τη Θεσσαλονίκη. Η Περιφέρεια διεκδικεί εδώ και πολλά χρόνια, από τουλάχιστον τρεις κυβερνήσεις, την υλοποίησή του. Πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς ανακοινώνουμε σήμερα ότι το έργο αυτό, ανεξάρτητα από το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα επιλεγεί, θα υλοποιηθεί. Η Περιφέρεια έχει ήδη προτείνει να ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιο κι αν είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο, το έργο θα προχωρήσει», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

«Θέλω να αναφερθώ σε κάτι για το οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προσωπικά ο Απόστολος Τζιτζικώστας έχει δώσει πολύ μεγάλη μάχη. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, που για να ολοκληρωθεί χρειάζεται να γίνουν δυο έργα. Το πρώτο αφορά στις παρακάμψεις της Χαλκηδόνας και των Γιαννιτσών και είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας και το δεύτερο το τμήμα Μαυροβούνι – Έδεσσα, που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε κάνει πλέον επίσημα την πρόταση και για τα δυο έργα να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε επιτέλους να βρεθεί χρηματοδότηση για τον αυτοκινητόδρομο. Τα έργα αυτά έχουν εξαγγελθεί πολλές φορές. Η ουσία είναι ότι όταν εξαγγέλλεις ένα έργο να έχεις χρήματα για να το υλοποιήσεις. Διότι χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση το βέβαιο είναι ότι το έργο δεν θα γίνει. Περιφέρεια και Υπουργείο θεωρούν το συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο απολύτου προτεραιότητας και η Έδεσσα πρέπει επιτέλους να βγει από την απομόνωση», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

-Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου:

«Περιφέρεια και Υπουργείο προχωρούν στην αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, προκειμένου όταν το νοσοκομείο ολοκληρωθεί να έχει το κατάλληλο οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτησή του. Ταυτόχρονα συζητάμε τη χάραξη ενός νέου δρόμου, που θα συνδέσει την εξωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

-Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης:

«Συμφωνήσαμε με τον Υπουργό να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες. Οι προμελέτες υπάρχουν και σύντομα θα αρχίσουμε τις μελέτες. Ο στόχος είναι η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει έναν σύγχρονο προαστιακό σιδηρόδρομο για τη δυτική πλευρά της πόλης», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

-Αντιπλημμυρικά έργα Σερρών:

«Συνυπογράψαμε σήμερα την υλοποίηση πολύ σημαντικών παρεμβάσεων που θα θωρακίσουν από τις πλημμύρες την περιοχή των Σερρών, τις ζωές και τις περιουσίες των Σερραίων. Πρόκειται για τα αντιπλημμυρικά έργα που ξεκινούν με χρηματοδότηση από το Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θα δημιουργηθούν αναχώματα στο Στρυμόνα (2,5 χλμ. εκατέρωθεν του ποταμού) και την Κερκίνη, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ. Ένα έργο που δεν είχε γίνει εδώ και 50 χρόνια βρίσκει λύση. Επίσης, ξεκινάμε ένα πολύ σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης για τη λεκάνη απορροής», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη που παίρνει στα σοβαρά το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Όλοι έχουμε δει τα πιο συχνά έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί στην ουσία ένα πλέγμα, ένα master plan για την αντιπλημμυρική προστασία όλου του νομού Σερρών, για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον Στρυμόνα και την Κερκίνη. Ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, που ταλάνιζε επί πέντε δεκαετίες τις Σέρρες βρίσκει επιτέλους τη λύση του και θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιφερειακές ενότητες», δήλωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε επίσης τον κ. Καραμανλή για το πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης: «Εντάχθηκαν 6.683 επιχειρήσεις από τις περίπου 20.000 που υπέβαλαν αίτηση. Μακάρι να είχαμε 600 εκ. ευρώ για να ικανοποιήσουμε και τις 20.000 επιχειρήσεις. Με μεγάλο αγώνα και διεκδίκηση καταφέραμε πρώτοι στην Ελλάδα να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα ύψους 200 εκ. ευρώ, τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Επιλέξαμε να στηρίξουμε επιχειρήσεις, οι οποίες λαμβάνοντας την ενίσχυση να μπορέσουν όχι απλά να βγάλουν λίγους μήνες, αλλά να σταθούν όρθιες μετά την κρίση του κορονοϊού. Ταυτόχρονα διασφαλίσαμε 25.000 θέσεις εργασίας για το 2021, καθώς όρος του προγράμματος είναι να μη χαθεί ούτε μία θέση εργασίας από τις ωφελούμενες επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε και το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες με μια απολύτως αντικειμενική και ανταγωνιστική διαδικασία, απέδειξαν ότι είχαν πληγεί περισσότερο από άλλες λόγω της πανδημίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες, ούτε ότι οι επιχειρήσεις που δεν μπήκαν στο πρόγραμμα δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Ωστόσο, συνεχίζουμε την προσπάθεια να βρούμε περισσότερα χρήματα με το νέο ΕΣΠΑ που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, προκειμένου να στηρίξουμε και τις ακόμη μικρότερες επιχειρήσεις, που έμειναν εκτός προγράμματος».