Life

Κώστας Σπυρόπουλος: η απάντηση για τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Τι δηλώνει ο ηθοποιός, μέσω του συνηγόρου του Αλέξη Στεφανάκη.

«Ο εντολέας μου εάν προσέβαλε κάποιον ή τον έκανε να αισθανθεί άβολα, λυπάται ειλικρινά γι΄αυτό και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν ήταν στις προθέσεις του». Αυτό τονίζει ο συνήγορος του Κώστα Σπυρόπουλου, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου Αλέξη Στεφανάκη:

"Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας, καταγγελίες από καταξιωμένες γυναίκες ηθοποιούς, σε βάρος του εντολέα μου Κώστα Σπυρόπουλου, υπό τον τίτλο «θύματα πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα».

Αναγνωρίζω ότι τέτοιες καταγγελίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και δημιουργούν αισθήματα συμπαράστασης προς τα «θύματα» και αποστροφής προς το φερόμενο «θύτη».

Ωστόσο, αποτελεί ένδειξη πολιτισμού μιας κοινωνίας ο φερόμενος θύτης να μην στοχοποιείται τόσο βάναυσα, ειδικά, όταν δεν υφίσταται καταγγελία που να μπορεί να ερευνηθεί από το μόνο θεσμό που έχει αυτή την εξουσία, ήτοι τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ουδείς δικαιούται να την υποκαταστήσει στο έργο της.

Σε κάθε περίπτωση και σεβόμενος απόλυτα την αξία του ανθρώπου, ο εντολέας μου υπογραμμίζει ότι, εάν προσέβαλε κάποιον ή τον έκανε να αισθανθεί άβολα, λυπάται ειλικρινά γι΄αυτό και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν ήταν στις προθέσεις του.

Υπενθυμίζω ότι στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του έχει συνεργαστεί με πλειάδα ηθοποιών, σκηνοθετών και καλλιτεχνικών συντελεστών. Οι συνεργασίες του υπήρξαν πάντοτε αρμονικές, μέσα σε πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού καλλιτεχνικού αποτελέσματος".

Το βράδυ της Παρασκευής, ο κ. Στεφανάκης μίλησε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: