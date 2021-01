Κορονοϊός - Εμβόλιο AstraZeneca: Έγκριση από τον EMA

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων άναψε το “πράσινο φως” για τη χρήση του εμβολίου στην Ε.Ε.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

O Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκρίνει το εμβόλιο κατά του covid19 της αγγλοσουηδικής εταιρείας AstraZeneca, για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Πρόκειται για το τρίτο εμβόλιο που αδειοδοτείται στην ΕΕ, μετά από αυτό της Pfizer/Biontech και της Mοderna.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο ΕΜΑ αναφέρει ότι «συστείνεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca».

Σημειώνεται επίσης, ότι η αρμόδια επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) αξιολόγησε διεξοδικά τα δεδομένα για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει και επισήμως την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας. Αυτό θα εξασφαλίσει στους πολίτες της ΕΕ ότι το εμβόλιο πληροί τα πρότυπα της ΕΕ και θέτει σε εφαρμογή τις διασφαλίσεις, τους ελέγχους και τις υποχρεώσεις για την υποστήριξη εκστρατειών εμβολιασμού σε όλη την ΕΕ.

Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται σε δύο δόσεις και η δεύτερη δόση πρέπει να χορηγείται μεταξύ 4 και 12 εβδομάδων μετά την πρώτη.

Το εμβόλιο έδειξε περίπου 60% αποτελεσματικότητα στις κλινικές δοκιμές, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΜΑ.

«Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες σε αυτές τις μελέτες ήταν μεταξύ 18 και 55 ετών. Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά αποτελέσματα σε ηλικιωμένους συμμετέχοντες (άνω των 55 ετών) για να δώσουν μια εικόνα για το πόσο καλά θα λειτουργήσει το εμβόλιο σε αυτήν την ομάδα. Ωστόσο, αναμένεται προστασία, δεδομένου ότι παρατηρείται ανοσοαπόκριση σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα και βασίζεται στην εμπειρία με άλλα εμβόλια. Δεδομένου ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την ασφάλεια σε αυτόν τον πληθυσμό, οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες του EMA θεώρησαν ότι το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλικιωμένους ενήλικες. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από συνεχιζόμενες μελέτες, οι οποίες περιλαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων συμμετεχόντων.», αναφέρει η ο ΕΜΑ.

?? EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. ??Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW