Επεισόδια στη συγκέντρωση για τον Κουφοντίνα

Συμπλοκές αντιεξουσιαστών με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών για να τους απωθήσουν.

Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε υπέρ του Κουφοντίνα, στο κέντρο της Αθήνας.

Δεκάδες αντιεξουσιαστές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, την ώρα μάλιστα που η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν κανονικά.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι κατευθύνονταν από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές.

Παρούσα στη συγκέντρωση ήταν και η σύζυγος του Δημήτρη Κουφοντίνα.

ΕΛ.ΑΣ: δεν υπήρξε επίθεση σε δημοσιογράφους

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται «Την 17.00 ώρα σήμερα (Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021), ομάδα από 50 έως 60 περίπου άτομα, πραγματοποίησαν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου συγκέντρωση υποστήριξης στο φυλακισμένο, απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την κατάληψη του οδοστρώματος για την πραγματοποίηση πορείας. Πραγματοποιήθηκαν 21 προσαγωγές και έγινε η ελάχιστη χρήση χημικών ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός πολιτών ή αστυνομικών.

Δεν παρακωλύθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Δημοσιεύματα περί επίθεσης αστυνομικών σε δημοσιογράφους δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».