Johnson & Johnson: αποτελεσματικό κατά 66% το εμβόλιό της

Ανακοίνωση της φαρμακευτικής εταιρείας, που θα υποβάλει αίτηση για επείγουσα έγκριση του εμβολίου.

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε σήμερα ότι το μονοδοσικό εμβόλιό της έχει αποτελεσματικότητα κατά της Covid-19 66% σε γενική κλίμακα και 72% στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις ηπείρους.

Ωστόσο, το εμβόλιο είναι 85% αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρών μορφών της νόσου.

Η Johnson & Johnson θα υποβάλει αίτηση για επείγουσα έγκριση του εμβολίου στην αμερικανική ρυθμιστική αρχή την ερχόμενη εβδομάδα.

Το εμβόλιο αποστέλλει γενετικές οδηγίες στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού ώστε να δημιουργήσουν μία ειδική πρωτεΐνη του κορονοϊού, η οποία επιτρέπει την διαμόρφωση του ανοσοποιητικού συστήματος κατά τρόπο ώστε να δώσει την κατάλληλη απόκριση στον πραγματικό ιό.

Το εμβόλιο της J&J συντηρείται σε συνθήκες ψύξης και όχι κατάψυξης, γεγονός που διευκολύνει την εμβολιαστική διαδικασία.

Στις κλινικές δοκιμές επί 44.000 εθελοντών, το επίπεδο προστασίας από την Covid-19 κατά μέτριας ή σοβαρής μορφής της νόσου ήταν 66% στην Λατινική Αμερική και μόνο 57% στην Νότια Αφρική, όπου βρίσκεται σε κυκλοφορία ένα ανησυχητικό στέλεχος του ιού.

Ο βασικός στόχος της έρευνας της J&J ήταν η πρόληψη μέτριας έως σοβαρής μορφής νόσου και το εμβόλιο έδειξε 85% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη σοβαρής νόσου και της νοσηλείας σε όλες τις περιοχές του κόσμου και κατά πολλών παραλλαγών του ιού 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Το επίπεδο πρόληψης «εν δυνάμει προστατεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους από σοβαρή και μοιραία έκβαση της Covid-19», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο dr Paul Stoffels, επικεφαλής επιστήμονας της J&J.