Πέθανε ο μαθητής που έπαθε ανακοπή στο σχολείο

Θρήνος για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς το παιδί υπέκυψε μετά από σκληρή μάχη.

Την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας, άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/1) ο 15χρονος που είχε υποστεί ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου του τον περασμένο Οκτώβρη.

Ο 15χρονος Κωνσταντίνος, μαθητής της Α’ Λυκείου, πάλεψε γενναία στη ΜΕΘ για σχεδόν 4 μήνες, χωρίς τελικά να μπορέσει να επανέρθει από το σοβαρό επεισόδιο με την καρδιά του.

Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο σχολείο και το ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι είχε υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Με απινιδωτή τόσο κατά τη μεταφορά του, όσο και στα Επείγοντα, διασώστες και γιατροί αντίστοιχα επανέφεραν τον 15χρονο, πριν διασωληνωθεί και εισαχθεί εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Εκεί έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και σε συνδυασμό με τη γερή κράση του νεαρού, υπήρχε αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να βγει νικητής. Η μάχη όμως αποδείχθηκε άνιση και η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος όλη τη Λαμία και κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα, λίγες ώρες μάλιστα πριν ανακοινωθεί η επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στις 15:30' μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Ροδίτσα.

Πηγή: lamiareport.gr