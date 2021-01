Οικονομία

Lockdown: Πώς θα λειτουργήσει το εμπόριο από το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνώμονας η επιδημιολογική εικόνα, τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με γνώμονα την επιδημιολογική κατάσταση κάθε περιοχής ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας καταστημάτων, κομμωτηρίων υπηρεσιών. Αυτή είναι η χρυσή τομή που βρέθηκε προκειμένου να μην νεκρώσει ξανά η αγορά αλλά και να περιοριστεί η διασπορά του ιού, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, σχετικά με το λιανεμπόριο στην Αττική, προκρίνεται η λειτουργία των καταστημάτων με δύο clicks και ισχύ από αύριο, Σάββατο 30 Ιανουαρίου:

click in shop, ή click inside δηλαδή οι καταναλωτές σε καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, όπως και τα βιβλιοπωλεία, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να μπουν στα μαγαζιά για να δοκιμάσουν ό,τι επιθυμούν.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με τη μέθοδο του click away.

Παράλληλα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης που παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ, ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών θα παραμείνουν ανοιχτά και θα λειτουργούν με ραντεβού, όπως γίνεται και σήμερα, ενώ ανοίγουν και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται σε περιοχές με επιβαρυμένο επιδημιολογικό προφίλ.

Τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 31 Ιανουαρίου.

Διατηρείται η ανάγκη αποστολής SMS με κωδικό 2 στο 13033, ενώ ο καταναλωτής θα πρέπει να το διατηρεί στο κινητό του καθώς θα έχει δύο ώρες για να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή.