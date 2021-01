Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Η Ευρώπη των “27” οφείλει να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη με τους Υπουργούς Υγείας από το ΕΛΚ, τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά και την Επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.

«Η Ευρώπη των 27 Κρατών, των 450 εκατομμυρίων πολιτών και των 22 τρισ. ευρώ ΑΕΠ, στα θέματα Δημόσιας Υγείας οφείλει να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος, να απλώσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας, προστατεύοντας τους πιο αδύναμους πολίτες απέναντι σε επιχειρηματικούς ή διακρατικούς ανταγωνισμούς που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες. Αυτούς τους πολίτες που στη μεγάλη τους πλειοψηφία συμμορφώθηκαν με τα πρωτοφανή μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά και της Επιτρόπου Υγείας, Στέλλας Κυριακίδου.

«Πιστεύω ότι ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε να διαπραγματευόμαστε με οποιονδήποτε. Αυτό που έχουμε επιτύχει είναι τεράστιο. Διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή για όλα τα κράτη-μέλη και αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε», σημείωσε.

Ο Υπουργός Υγείας συμπλήρωσε πως «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιληφθούν ότι το σημαντικότερο μερίδιο της χρηματοδότησης για τα εμβόλια προήλθε από κρατικούς πόρους, δηλαδή από τα χρήματα των φορολογουμένων, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια της χώρας μας.»