Οικονομία

Lockdown: Λαοθάλασσα στην Ερμού με την Αττική “στο κόκκινο” (βίντεο)

Πλήθος κόσμου έκανε βόλτα και ψώνια στον κεντρικό εμπορικό δρόμο, δίχως να τηρούνται πλήρως τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.