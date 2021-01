Κοινωνία

Lockdown: Χειροπέδες σε καταστηματάρχες και πρόστιμα σε φροντιστήριο και γυμναστήριο

Έπεσαν και "καμπάνες" για συγχρωτισμό και για εξυπηρέτηση πελατών.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 28.01 συνολικά 77.694 ελέγχους και κατέγραψαν 1.326 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 390.350€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση .

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (67.367).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε οκτώ (8) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φροντιστήριο ξένων γλωσσών για παράβαση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000€ σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα για παραβίαση του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ στον ιδιοκτήτη ενός (1) υγειονομικού καταστήματος για συγχρωτισμό στον εξωτερικό χώρο.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) γυμναστήριο για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) προσωρινά υπεύθυνο οίκου ανοχής για παράβαση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε μία (1) επιχείρηση εμπορίας οικιακών ειδών για μη τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης των αποθεμάτων στην πλατφόρμα του ΓΕΜΗ, και πιο συγκεκριμένα 3.400 τεμαχίων –μασκών, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής,

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κουρείο για μη τήρηση του βιβλίου των ραντεβού, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) πρόστιμο 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στον Δήμο Περιστερίου.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλιες διακόσιες πενήντα τρείς (1.253) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Στο σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων για τη λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.