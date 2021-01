Αθλητικά

Η Σεντ Ετιέν ανακοίνωσε τον Πάπε Αμπού Σισέ

Υπέγραψε στους "στεφανουά" ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού.

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο δανεισμός του Πάπε Αμπού Σισέ από τον Ολυμπιακό στη Σεντ Ετιέν ως το καλοκαίρι, με οψιόν αγοράς ύψους 13 εκατ. ευρώ.



Ο διεθνής Σενεγαλέζος αμυντικός ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το εξάμηνο συμβόλαιό του με τους «στεφανούά» και πήρε τη φανέλα με το Νο6, θέτοντας εαυτόν αμέσως στη διάθεση της νέας του ομάδας.