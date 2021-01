Κοινωνία

Σοκάρει ο προπονητής που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη αθλήτρια (βίντεο)

Τι είπε ο 38χρονος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος. Υπέβαλε αίτημα για “βραχιολάκι”.

Επέμεινε στον Ανακριτή ο 38χρονος προπονητής Ιστιοπλοΐας, που κρίθηκε προφυλακιστέος, ότι δεν βίασε την ανήλικη τότε αθλήτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αναφέρθηκε στο πώς γνώρισε το μόλις 11 ετών κορίτσι, πριν από δέκα χρόνια, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει ότι η αθλήτρια… τον προκάλεσε!

«Το 2011, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Ιτέα, ήρθε στο δωμάτιο με το μαγιό της. Το σώμα της τότε ήταν διαμορφωμένο, ήταν μια κοπελάρα. Με κοίταξε λάγνα κι εγώ σαν άντρας ένιωσα έλξη. Εγώ την έδιωξα από το δωμάτιο και της έκανα παρατήρηση γιατί κυκλοφορούσε έτσι στο ξενοδοχείο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που με “ταρακούνησε”, γιατί κατάλαβα ότι το πράγμα έχει ξεφύγει από την πλευρά της», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος.

Ερωτικές σχέσεις υποστηρίζει ο προπονητής ότι απέκτησε με την αθλήτρια ενάμιση χρόνο μετά, όταν το κορίτσι πλησίαζε την ηλικία των 13 ετών. Τότε μιλούσαν, όπως ισχυρίζεται, για γάμο. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για “βραχιολάκι”.

Ο συνήγορος του 38χρονου, Θεόδωρος Μαντάς, δήλωσε πως «Θεωρούμε υπερβολικό και επαχθές το μέτρο της προσωρινής κράτησης που επιβλήθηκε στον 38χρονο κατηγορούμενο, και μάλιστα σχεδόν 10 χρόνια μετά την καταγγελλόμενη πράξη. Η παρουσία του στο Δικαστήριο θα μπορούσε να διασφαλιστεί, άλλωστε, με το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), ένας θεσμός ο οποίος έχει στην πράξη αδικηθεί, αφού οι Ανακριτές και οι Εισαγγελείς συνεχίζουν να εκδηλώνουν δισταγμό για την εφαρμογή του.»

Από την πλευρά της η δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Κλειώ Παπαπαντολέων, δήλωσε: «H προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου αποτελεί τη συντεταγμένη απάντηση των δικαστικών αρχών, οι οποίες αξιολόγησαν και έκριναν, μεταξύ άλλων, και τις εξωφρενικές και αντιφατικές χυδαιότητες που ο ίδιος υποστηρίζει. Η εμμονή δημοσιοποίησης από την πλευρά του, ακόμα και με διαρροή εγγράφων της ανάκρισης, των ισχυρισμών του, εκτός από προκλητική, είναι και μια νέα προσβολή και κακοποίηση του θύματος. Όποιος στη χώρα μας θέλει να ανοίξει συζήτηση περί γάμων ή ερωτικών σχέσεων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, να το ξανασκεφτεί και να αναλογιστεί και τις ευθύνες του».

Εν τω μεταξύ, αθλητικός εισαγγελέας αναμένεται να εξετάσει την καταγγελία αθλητριών της Κωπηλασίας για απρεπή συμπεριφορά δύο προπονητών, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Τέλος, η Σοφία Μπεκατώρου συναντήθηκε με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νατάσα Συρρέγγελα και εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας, να βρουν το θάρρος να καταγγείλουν την οδυνηρή τους εμπειρία.