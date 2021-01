Αθλητικά

Ηρακλής: Πρόκριση στους “16” του FIBA Europe Cup

Ο “Γηραιός” επιβλήθηκε στην παράταση της βελγικής Μονς και έκανε το 3x3 στον όμιλό του.

Στην τρίτη αναμέτρηση για τον Α' όμιλο της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup, ο Ηρακλής αντιμετώπισε τη βελγική Μονς και πήρε νίκη πανηγυρική πρόκριση. Μετά από παράταση έφτασε στο 79-75 για να προκριθεί ως πρώτος του ομίλου στη “Φάση των 16” της διοργάνωσης.

Οι Βέλγοι είχαν θράσος και ταχύτητα στο παιχνίδι τους, δημιούργησαν μάλιστα διαφορά οκτώ πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ ο ρυθμός ήταν αργός μέχρι τα πρώτα δέκα λεπτά. Όταν ο Ντάρχαμ, το κύριο επιθετικό όπλο της Μονς, βρήκε αντίπαλο, ο Ηρακλής ισορρόπησε και πήρε πόντους από τον Καββαδά. Ο Χάνλαν είχε μόνιμα το ρόλο του ηγέτη και οδήγησε την ομάδα του, από το 34-26, στο 43-49 για να σταθεροποιηθεί στην πρωτοπορία του σκορ και να πορευθεί στη νίκη, έστω κι αν τελικά ήρθε με μεγάλη δυσκολία.

Οι Βέλγοι μείωσαν σε 64-65 (με τον Σπένσερ) και προηγήθηκαν τέσσερα δεύτερα πριν τη λήξη, περνώντας μπροστά μετά από πολλή ώρα, στο πιο κρίσιμο σημείο. Ακολούθησε τάιμ άουτ και επίθεση για τον Ηρακλή, με τον Χάνλαν να κερδίζει βολές. Ισοφάρισε σε 66-66 με μια βολή και η μπάλα πέρασε πάλι στην κατοχή του Ηρακλή για τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου, με τον Καναδό γκαρντ να αστοχεί στο τελευταίο σουτ του κανονικού αγώνα. Με τη βοήθεια του Χάτσερ, οι “κυανόλευκοι” βρέθηκαν στο +5 για να οριστικοποιήσουν την επικράτησή τους.

Τα δεκάλεπτα: 11-11, 32-26, 45-52, 66-66 κ.α. 75-79 παρ.

Μονς (Βέντραν Μπόσνιτς): Λαμπό 6, Μορτάντ 3, Πενάβα 10, Σμιθ 12, Βαν Καενέγκεμ, Μπαρνς 14, Κέιτζ, Ντάρχαμ 16, Ζαν Φιλίπ, Εμπάνγκ, Σπένσερ 14.

Ηρακλής (Στέργιος Καλύβας): Μπόουλιν 7, Γκιουζέλης, Χάνλαν 22, Καββαδάς 11, Σαγκς 7, Ενετσιόνια 8, Σχίζας 6, Τσαϊρέλης 6, Βεργίνης 3, Χάτσερ 7, Γεωργαλάς, Ίμπανκς 2.