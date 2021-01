Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πιστή στο “βλέποντας και κάνοντας” η κυβέρνηση

Επικρίσεις κατά της κυβέρνησης και απο το ΚΚΕ.

Κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του στην οποία υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση κάνει τα ίδια λάθη και ζητά την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα αναφέρει: "Πιστή στο δόγμα της "βλέποντας και κάνοντας" η κυβέρνηση συνεχίζει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Συνεχίζει να αντιμετωπίζει την υγεία των πολιτών και την οικονομία με έναν διακόπτη που ανοιγοκλείνει, και αρνείται πεισματικά να λάβει συγκεκριμένα μέτρα όπως:

Μαζικά και δωρεάν τεστ

Βελτίωση των συνθηκών στα Μέσα Μεταφοράς όπου παρατηρούνται καθημερινά φαινόμενα ακραίου συνωστισμού-Εκτεταμένους ελέγχους σε μεγάλους εργασιακούς χώρους που απασχολούν τις μεγαλύτερες εστίες υπερμετάδοσης.

Καταλήγοντας και σε ότι αφορά την οικονομία ζητά: "το ελάχιστο που πρέπει να κάνει είναι η ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων και αν σταματήσει επιτέλους να απορρίπτει την μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας. Δεν γίνεται οι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να αφεθούν για μια ακόμη φορά στην τύχη τους".

Δήλωση του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

"Δύο μόλις εβδομάδες μετά την επαναλειτουργία της αγοράς, και έχοντας «προετοιμάσει» επιχειρηματίες και εργαζόμενους με την γνωστή μέθοδο των διαρροών και των δηλώσεων σε τηλεπαράθυρα, η κυβέρνηση ανακοινώνει νέα περιοριστικά μέτρα για τα εμπορικά καταστήματα. Τα οποία, όπως συνήθως, δεν συνοδεύονται από επιπλέον μέτρα ουσιαστικής στήριξης των επαγγελματιών, των εργαζόμενων και των νοικοκυριών που παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Η κυβέρνηση συνεχίζει την ανεύθυνη πολιτική της, αφήνοντας την κοινωνία και την οικονομία στο έλεος της πανδημίας. Ενόψει ενός πιθανού τρίτου κύματος, επιμένεινα μην ενισχύει το ΕΣΥ και να μην κάνει όσα πρέπει και όσα μπορεί για την εντατικοποίηση του εμβολιασμού και την εξασφάλιση της προσφοράς των εμβολίων, κρίσιμες προϋποθέσεις για την διάσωση και της οικονομίας. Ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε στο υπουργικό συμβούλιο ότι το άνοιξε -κλείσε της αγοράς αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση έχει πρωτοφανείς δυνατότητες για να στηρίξει την οικονομία με ζεστό χρήμα. Όπως ξεκάθαρα επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά και από την χθεσινή ανακοίνωση της Κομισιόν, για επέκταση όλων των προγραμμάτων στήριξης και την δυνατότητα μετατροπής των δανείων σε απευθείας επιχορηγήσεις.

Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι βρίσκονται ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Τα ανέξοδα λόγια συμπαράστασης των κυβερνητικών στελεχών και οι ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής, δεν τους βοηθάνε. Δικαιούνται και απαιτούν έγκυρη και έγκαιρη τεκμηρίωση των όποιων αποφάσεων και βεβαίως ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση, σήμερα.

ΚΚΕ: Ο αποπροσανατολισμός της κυβέρνησης δε θα περάσει

"Τα νέα περιοριστικά μέτρα στην Αττική, που αποφάσισε η κυβέρνηση, είναι αποτέλεσμα της δικής της επικίνδυνης πολιτικής, απ’ τη στιγμή που δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας και για την προστασία της υγείας του λαού. Δεν είναι “κεραυνός εν αιθρία”.

Όλο το προηγούμενο διάστημα σωματεία υγειονομικών, αλλά και εργατικά σωματεία, τόνιζαν την ανάγκη και διεκδίκησαν άμεσα και δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του ιού. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν πήρε τέτοια μέτρα, αλλά -σταθερά προσηλωμένη- στην εγκληματική λογική κόστους-οφέλους διαμορφώνει τις συνθήκες για να παίζουμε καθημερινά τη ζωή μας «κορώνα-γράμματα». Η κυβέρνηση ενοχοποιεί τώρα τις “ουρές” στα καταστήματα, που η ίδια άνοιξε, αυξάνοντας την κινητικότητα, χωρίς να πάρει ταυτόχρονα κανένα μέτρο προστασίας για την ασφαλή μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Άνοιξε τα σχολεία, μέσα στο καταχείμωνο, με χειρότερους όρους από αυτούς που τα έκλεισε το Νοέμβριο.

Η αυστηρότητα της κυβέρνησης σταματάει έξω από τους μεγάλους χώρους δουλειάς και τις επιχειρήσεις όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Τώρα πια καμιά «ατομική ευθύνη» δεν τη σώζει. Ο αποπροσανατολισμός της κυβέρνησης δε θα περάσει!

Ο λαός της Αττικής γνωρίζει πολύ καλά από την ίδια του την πείρα ότι παρά τα επικοινωνιακά τερτίπια, η κατάσταση είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών επιλογών:

Η κυβέρνηση, ακόμα και τώρα που είμαστε στο «κόκκινο», δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα Υγείας, και όταν λέμε επίταξη δεν εννοούμε φυσικά το “τάισμα” με ζεστό χρήμα στους κλινικάρχες.

Η κυβέρνηση δεν ενισχύει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, με προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Αντί να προχωρήσει σε ουσιαστική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την απαξιώνει ακόμα περισσότερο. Την ίδια στιγμή η μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία “μίας νόσου” έχει δραματικές συνέπειες για την αντιμετώπιση των λοιπών σοβαρών ασθενειών (όπως ο καρκίνος κ.α.), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του πληθυσμού στο λεκανοπέδιο και όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση εμφανίζει ως μοναδική ελπίδα τον εμβολιασμό -που φυσικά πρέπει να γίνει μαζικά και με ασφάλεια- όμως την ίδια στιγμή δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την οργάνωσή του στις υποδομές που απαιτούνται. Αντίθετα φορτώνει ένα ακόμα καθήκον στα ήδη υπερκορεσμένα νοσοκομεία. Καταργεί δομές των ανεπαρκέστατων Κέντρων Υγείας στην Αττική, μετατρέποντας τα σε εμβολιαστικά κέντρα κι ακυρώνοντας χιλιάδες ραντεβού, όπως στην Ηλιούπολη, στη Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα κ.α, με την κατάσταση να γενικεύεται σε όλη την Αττική.

Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για την αποσυμφόρηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που -ειδικά τις ώρες αιχμής- είναι πραγματικά “υγειονομικές βόμβες”. Η κατάσταση για όσους μετακινούνται με τις γραμμές του Μετρό και τις λεωφορειακές γραμμές, ειδικά αυτές που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, είναι εκρηκτική.

Η κυβέρνηση δε στελεχώνει τις αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να διενεργούνται συνεχώς έλεγχοι στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στη βιομηχανία, στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα κ.α. για τη λήψη και τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, αλλά και αυτών που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.



Είναι άραγε τυχαίο ότι το τοπικό lockdown στην Αττική αφορούσε την περιοχή της Δυτικής Αττικής και γειτονικούς εργατικούς δήμους, όπου όλοι γνωρίζουν ότι λειτουργούν βιομηχανίες και άλλοι μαζικοί χώροι δουλειάς, όπου δε διασφαλίζονται οι αναγκαίοι όροι ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες πανδημίας και συνεπώς, αντικειμενικά, δημιουργείται το έδαφος για τη διασπορά του ιού και τη μεταφορά του στα λαϊκά σπίτια;



Όχι μόνο δεν είναι τυχαίο, αλλά για το ζήτημα αυτό δεν ακούμε κουβέντα από την κυβέρνηση και το μόνο που βλέπουμε είναι τα “πρωτόκολλα κερδοφορίας”.



Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο άβολο γίνεται για την κυβέρνηση το ζήτημα με τις καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων. Όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλλιεργούσαν κάλπικες ελπίδες ότι “τελειώσαν με την πανδημία”, χάρη στην «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». Πίσω από εκεί προσπάθησε και η ελληνική κυβέρνηση να κρύψει τη γύμνια του δημόσιου συστήματος Υγείας. Αυτή είναι η αποκρουστική εικόνα του σάπιου συστήματος που στηρίζουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, όπου το φάρμακο και η υγεία είναι εμπορεύματα και μάλιστα πανάκριβα. Κατά τα άλλα στήνεται για άλλη μια φορά ο γνωστός σκυλοκαβγάς για το ποιος έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΕΣΥ, για την οποία όλοι έχουν βάλει το χέρι τους.



Tα μόνα ουσιαστικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση είναι για να ενισχύσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και να τους διευκολύνει να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Έκανε τη ζωή του λαού “κόλαση”, ο οποίος εκτός από την πανδημία, είχε να αντιμετωπίσει την ανεργία, τις απολύσεις, τις αναστολές σύμβασης, την εντατικοποίηση της εργασίας, την αγωνία για την επόμενη μέρα. Οδήγησε χιλιάδες αυταπασχολούμενους σε απόγνωση. Και μετά από όλα αυτά έχει το θράσος να συνεχίζει να κουνάει το δάκτυλο για την ατομική ευθύνη και να λαμβάνει μέτρα για την απαγόρευση των συναθροίσεων. Η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά να στοχοποιήσει όσους κινητοποιούνται ενάντια στην αντιλαϊκή της πολιτική διεκδικώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας για τον εργαζόμενο λαό, τηρώντας με ευλάβεια τα μέτρα.



Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή πρόταξε το ζήτημα της προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού με συγκεκριμένες προτάσεις. Από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι και κάτω από τις μάσκες ο λαός μας έχει φωνή και δε μπορεί η πανδημία να λειτουργεί ως πρόσχημα για να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου για τις εργατικές – λαϊκές διεκδικήσεις.



Τα εκατομμύρια των ασθενών και οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί σε όλον τον πλανήτη ανέδειξαν με τραγικό τρόπο την ανεπάρκεια των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας. Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι τέτοια που οι επιπτώσεις της πανδημίας θα μπορούσαν να έχουν ελαχιστοποιηθεί. Όμως, ο καπιταλισμός βλέπει τα πάντα ως εμπορεύματα, ακόμα και ευαίσθητους τομείς όπως αυτούς του φαρμάκου, του εμβολίου και συνολικά της υγείας. Αυτός είναι ο πραγματικός και ορατός εχθρός από τον οποίο ο λαός πρέπει να απαλλαγεί.



Απέναντι στην κατάσταση που διαμορφώνεται, ο λαός της Αττικής χρειάζεται να αντιτάξει την πάλη και την οργάνωση του αγώνα για την προστασία της υγείας και της ίδιας του της ζωής. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση προκειμένου, έστω και τώρα, πριν φτάσουμε στο απροχώρητο και πριν θρηνήσουμε και άλλα πολλά θύματα, να αναγκάσει την κυβέρνηση ώστε:

Να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα Υγείας με μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, με ενίσχυση των υποδομών και ουσιαστική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Να γίνουν μαζικά δωρεάν τεστ στον πληθυσμό και να υπάρξει κρατικός έλεγχος σε ευαίσθητους χώρους όπως γηροκομεία κ.α.

Να επιταχθεί άμεσα ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας και να ενταχθεί στον κρατικό σχεδιασμό.

Να διασφαλισθούν οι επιστημονικές οδηγίες, τα σχέδια επαγγελματικού κινδύνου, και όλα τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Να μη διανοηθεί να φέρει στη βουλή το τερατούργημα για τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό νόμο.

Να εξασφαλισθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν με ασφάλεια τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Να αποσυρθεί αμέσως το απαράδεκτο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια.

Κανένας εργαζόμενος, επαγγελματίας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα.

Έκτακτο επίδομα σε όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις".