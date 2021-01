Πολιτική

Μητσοτάκης: Περιοδεία σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Θεσσαλία θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Ποιες επισκέψεις περιλαμβάνει το πρόγραμμά του.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σάββατο τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Στα Τρίκαλα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του οδικού άξονα Ε65, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Στην περιοχή της Καρδίτσας, θα επισκεφθεί, μεταξύ άλλων, το σημείο των εργασιών καθαρισμού του ποταμού Καράμπαλη και θα συμμετάσχει σε σύσκεψη για την πορεία των μέτρων ανακούφισης και αποκατάστασης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του “Ιανού”. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιθεωρήσει την πορεία των έργων κατασκευής του Ε65 στο εργοτάξιο της Ξυνιάδας (τμήμα Λαμία - Ξυνιάδα).