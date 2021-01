Αθλητικά

Ολυμπιακός: Έρχεται ο Κένι Λαλά

Οι “ερυθρόλευκοι” ήρθαν σε συμφωνία με τη γαλλική Στρασμπούργκ για τον 29χρονο ποδοσφαιριστή.

Έτοιμος να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ του και του δεξιού άκρου της άμυνάς του, με μία επιλογή από τη Ligue 1, είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την κορυφαία γαλλική εφημερίδα “L’ Equipe”, η οποία κάνει λόγο για συμφωνία των “ερυθρόλευκων” με τη Στρασμπούργκ για τη μεταγραφή του Κένι Λαλά.

Το συμβόλαιο του 29χρονου μπακ (21 ματς φέτος, 3 γκολ και 2 ασίστ) ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι κι όπως υποστηρίζει η γαλλική εφημερίδα, οι “ερυθρόλευκοι” συμφώνησαν με τη Στρασμπούργκ για την άμεση μεταγραφή.

Όπως τονίζεται δε, ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει το πρωί του Σαββάτου στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Ολυμπιακό.