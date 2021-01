Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η Γαλλία “σφραγίζει” τα σύνορα για τις χώρες εκτός ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό ποια προϋπόθεση θα γίνονται οι μετακινήσεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η Γαλλία θα κλείσει από την Κυριακή τα σύνορά της για όλες τις χώρες, εκτός από εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ.

«Κάθε είσοδος ή έξοδος από το έδαφός μας, με προορισμό ή με προέλευση μια τρίτη χώρα, εκτός της ΕΕ, θα απαγορευτεί από τα μεσάνυχτα της Κυριακής», είπε ο Καστέξ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας, στο προεδρικό μέγαρο.

Για τις μετακινήσεις από χώρες της ΕΕ, θα είναι απαραίτητο οι ταξιδιώτες να έχουν στην κατοχή τους αρνητικό τεστ PCR. Θα εξαιρεθούν μόνο οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Το μέτρο αυτό ίσχυε ήδη από την περασμένη Κυριακή για όσους έφταναν στη Γαλλία με αεροπλάνα ή πλοία και πλέον θα επεκταθεί και στα χερσαία σύνορα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι παραλλαγές του νέου κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί στη Βρετανία και τη Νότια Αφρική συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη Γαλλία, όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί ακόμη να αποφευχθεί ένα τρίτο γενικό λοκντάουν στη χώρα.

Αντί για λοκντάουν, αποφασίστηκε να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα, να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που επιτρέπεται να βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και να ενταθούν οι έλεγχοι της αστυνομίας για την τήρηση της νυχτερινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας αλλά και για να μην γίνονται παράνομα πάρτι. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, επιφανείας άνω των 20.000 τετραγωνικών μέτρων (εκτός από τα καταστήματα τροφίμων), θα κλείσουν από την Κυριακή.

«Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες», προειδοποίησε ο Καστέξ, σημειώνοντας ότι η υγειονομική κατάσταση στη Γαλλία είναι καλύτερη σε σύγκριση με άλλες χώρες, ωστόσο παραμένει ανησυχητική.