Παναθηναϊκός - Βαλένθια: “Πράσινοι”… ταυρομάχοι στο ΟΑΚΑ

Δε συνάντησε δυσκολίες η ομάδα του Κάτας, που έφθασε σε μία άνετη επικράτηση στην αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ξέσπασε στη Βαλένθια, για την ήττα του στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 91-72 στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας ήταν ανώτερη, χάρη στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία της και την πολυφωνία στην επίθεση. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς (16π., 4ασ.) ήταν και πάλι το… πρώτο βιολί» των “πρασίνων”, οι Μήτογλου (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Παπαγιάννης (8 πόντοι, 9 ριμπάουντ) κυριάρχησαν στους αιθέρες, ενώ ρεκόρ καριέρας σε πόντους έκανε ο Λευτέρης Μποχωρίδης (12 πόντοι, 5 ασίστ). Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Άαρον Ουάιτ (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Ζακ Όγκαστ (8 πόντοι). Στην αγωνιστική επιστροφή του, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Ιωάννης Παπαπέτρου είχε συγκομιδή 9 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός μετρά πλέον ρεκόρ 8-4, καθώς υποχρέωσε τη Βαλένθια στην 3η διαδοχική ήττα της. Οι Ισπανοί που είχαν πρώτο σκόρερ τον Κλέμεν Πρέπελιτς με 20 πόντους, υποχώρησαν στο 11-12 και ισοβαθμούν με τον αντίπαλο των “πρασίνων” στη Euroleague την ερχόμενη εβδομάδα, στο ΣΕΦ, Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 48-34, 68-52, 91-72

Παναθηναϊκός (Οντεντ Κάτας): Μακ 4, Παπαγιάννη 8, Μποχωρίδης 12, Όγκαστ 8, Παπαπέτρου 9, Κασελάκης 2, Καλαϊτζάκης 2, Φόστερ, Νέντοβιτς 16, Γουάιτ 12, Μήτογλου 11, Μπέντιλ 7.

Βαλένθια (Χάουμε Πονσαρνάου): Μαρίνκοβιτς 11, Πρέπελιτς 20, Πουέρτο, Λαμπεϊρί 3, Βαν Ρόσομ 3, Τόμπι 9, Κάλινιτς 6, Ντούμπλιεβιτς 4, Σαν Εμετέριο, Ουίλιαμς 3, Χερμανσον 13.