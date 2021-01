Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer: Αισιόδοξος ο Μπουρλά για τις παραδόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε δεν θα υπάρχει καμμία ανησυχία για τον εφοδιασμό

«Πολύ αισιόδοξος» ότι σύντομα η εταιρεία του θα μπορέσει να παραδώσει τις δόσεις του εμβολίου για τις οποίες έχει δεσμευτεί, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τις δόσεις του εμβολίου που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο», είπε ο Μπουρλά μιλώντας σε ένα πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που φέτος διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Προς τα τέλη του δεύτερου τριμήνου του έτους, δεν θα υπάρχει καμμία ανησυχία για τον εφοδιασμό εκείνων τους οποίους έχει υποσχεθεί να εφοδιάσει η Pfizer, πρόσθεσε ο Αλβέρος Μπουρλά.