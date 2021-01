Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πορτογαλία: Ασθενείς από τη Λισαβόνα μεταφέρονται σε απομακρυσμένο νησί

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στην πρωτεύουσα. Τα μισά από τα κρούσματα στη Λισαβόνα οφείλονται στη βρετανική μετάλλαξη του ιού.

Τα νοσοκομεία της Πορτογαλίας έχουν κατακλυστεί από ασθενείς με COVID-19 και σχεδόν οι μισές νέες μολύνσεις οφείλονται στην παραλλαγή του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία. Η βρετανική μετάλλαξη ευθύνεται για το 32% των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα και για το 50% όλων των κρουσμάτων στη Λισαβόνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα μέσω του Twitter.

Επικαλούμενη τα ίδια στοιχεία, η Υπουργός Υγείας, Μάρτα Τεμίντο, είπε ότι τα δεδομένα μπορεί να μην δίνουν την ακριβή εικόνα, καθώς προέρχονται μόνο από ένα εργαστήριο.

Η Πορτογαλία έχει τεθεί σε lockdown για δύο εβδομάδες. Σήμερα καταγράφηκαν άλλα 13.200 κρούσματα, εκ των οποίων πάνω από τα μισά στη Λισαβόνα και την ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας του Τάγου.

Η διευθύντρια του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, του “Σάντα Μαρία” της Λισαβόνας, είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες κλίνες. «Αυτή τη στιγμή, περίπου 60 ασθενείς περιμένουν να εισαχθούν (…) δεν γνωρίζουμε αν οι ασθενείς στα ασθενοφόρα έχουν ήσσονος σημασίας προβλήματα ή αν είναι σε κρίσιμη κατάσταση», αποκάλυψε η Αναμπέλα Ολιβέιρα.

Για πρώτη φορά σήμερα, τρεις ασθενείς που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Λισαβόνα στη Μαδέρα για να νοσηλευτούν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, άλλοι 278 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε 24 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 11.866.