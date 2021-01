Οικονομία

Stress tests: Σε καλύτερη θέση η ελληνική οικονομία

Τι κατέδειξαν τα ευρήματα απο τις ασκήσεις για τις "αντοχές" των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Tην καλύτερη θέση της ελληνικής οικονομίας πιστοποιεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) με την ανακοίνωση της έναρξης της άσκησης προσομοίωσης των τραπεζών σε ακραίες καταστάσεις (stress tests).

Στο δυσμενές σενάριο οι ελληνικές τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μία αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% στην τριετία 2021 -23, ενώ την ίδια περίοδο κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη οι άλλες τράπεζες θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον ύφεσης καθώς το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα μειωθεί σωρευτικά στην Ε.Ε κατά 3,6%. Τα αποτελέσματα της άσκησης θα ανακοινωθούν στις 31 Ιουλίου.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority) για τις 50 μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα είναι λεπτομερής από την ΕΒΑ, για τις ελληνικές και τις υπόλοιπες μικρότερες τράπεζες το περιεχόμενο της ανακοίνωσης θα το καθορίσει ο επόπτης , εν προκειμένω ο SSM.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ανακοίνωσε η ΕΒΑ στο σενάριο βάσης το ΑΕΠ της χώρας το 2021 θα αυξηθεί κατά 4,2%, το 2022 κατά 4,8% και κατά 3,7% το 2023. Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων μετά από μία μείωση πέρυσι κατά 1,5%, θα ανακάμψουν φέτος κατά 5,1% και κατά 4,3% το 2022. Για τα εμπορικά ακίνητα προβλέπεται σταθερή αύξηση των τιμών τους κατά 0,3% κάθε χρόνο στην τριετία. Η ανεργία τέλος από 16,6 % το 2020 προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει στο 15,6% φέτος και στο 14,3% το 2022.

Το δυσμενές σενάριο στηρίζεται στις προβλέψεις που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board (ESRB)). Σύμφωνα με αυτές το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε πέρυσι κατά 1,8% και για φέτος προβλέπεται να ανακάμψει με ρυθμό 2,5% ενώ για το 2023 προβλέπεται ο ρυθμός του να διαμορφωθεί στο 0,7% μόλις. Αντίστοιχα για την Ευρωζώνη προβλέπονται για την τριετία ρυθμοί (-1,5%, -1,9% , -0,2%). Η ανεργία από 20,2% το 2020 θα αυξηθεί στο 21,6% φέτος και στο 21,9% το 2022. Οι τιμές των ακινήτων θα μειωθούν σωρευτικά στην τριετία κατά 9,2%.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της EBA τα φετινά τεστ αντοχής θα διαθέτουν λόγω των συνθηκών ακόμη και τον τρόπο που θα γίνει ο χειρισμός των επιμέρους στόχων. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα «δομένων των ειδικών μακροοικονομικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid , σε συνδυασμό με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, φέτος, η εστίαση στους στόχους θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα ισχύουν όταν πλησιάζουμε στην ημερομηνία της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα μπορεί επίσης να προσφέρει πολύτιμη συμβολή για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με πιθανές στρατηγικές εξόδου από τα μέτρα ευελιξίας που είχε ανακοινώσει η ΕΒΑ τον Μάρτιο, ή ακόμη και σχετικά με την ανάγκη για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, εάν οι οικονομικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω» .