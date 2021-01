Κοινωνία

Lockdown: τα μέτρα που ισχύουν από το Σάββατο (Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας)

Δείτε αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε για τους περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας.

Από σήμερα , Σάββατο 30 Ιανουαρίου, τίθεται σε ισχύ ο νέος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 με δύο επίπεδα, Α – Επιτήρησης και Β – Αυξημένου Κινδύνου, όπως ανακοινωσε, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα μέτρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς

Τα μέτρα που εφαρμόζονται οριζόντια σε όλη την Επικράτεια είναι τα εξής:

Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι (6) λόγους

Απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων

Απαγόρευση ιδιωτικών συναθροίσεων

Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Τηλε-εκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ανοιχτά τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες

Λειτουργία Ανώτατων Δικαστηρίων και Ειδικών Δικαστηρίων

Λειτουργία Super League 1 & 2, Basket League, Volleyball League





Στο Επίπεδο Α – Επιτήρησης:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 21:00 έως 05:00

Διά ζώσης λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια - Λύκεια)

Χώροι Λατρείας: Πραγματοποίηση λειτουργιών με την παρουσία έως 25 ατόμων εντός ναών και έως 50 ατόμων στους μητροπολιτικούς ναούς

Λειτουργία καταστημάτων λιανεμπορίου με 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Επανέναρξη λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ (όχι ΟΠΑΠ PLAY) από 01/02/2021

Στο Επίπεδο Β – Αυξημένου Κινδύνου:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 18:00 έως 05:00 με εξαίρεση την Αττική όπου η απαγόρευση ισχύει από 21:00 έως 05:00. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στους Δήμους Αχαρνών και Ασπροπύργου η απαγόρευση κυκλοφορίας παραμένει από 18:00 έως 05:00.

Δια ζώσης λειτουργία των Γυμνασίων από 01/02/2021

Τηλε-εκπαίδευση για τα Λύκεια

Χώροι Λατρείας: Πραγματοποίηση λειτουργιών με ανώτατο όριο τα 9 άτομα

Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές

Πως θα λειτουργήσει το λιανεμπόριο από το Σάββατο

Με γνώμονα την επιδημιολογική κατάσταση κάθε περιοχής ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας καταστημάτων, κομμωτηρίων υπηρεσιών. Αυτή είναι η χρυσή τομή που βρέθηκε προκειμένου να μην νεκρώσει ξανά η αγορά αλλά και να περιοριστεί η διασπορά του ιού, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, σχετικά με το λιανεμπόριο στην Αττική, προκρίνεται η λειτουργία των καταστημάτων με δύο clicks και ισχύ από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου:

click in shop, ή click inside δηλαδή οι καταναλωτές σε καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, όπως και τα βιβλιοπωλεία, θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να μπουν στα μαγαζιά για να δοκιμάσουν ό,τι επιθυμούν.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με τη μέθοδο του click away.

Παράλληλα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης που παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ, ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών θα παραμείνουν ανοιχτά και θα λειτουργούν με ραντεβού, όπως γίνεται και σήμερα, ενώ ανοίγουν και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται σε περιοχές με επιβαρυμένο επιδημιολογικό προφίλ.

Τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή 31 Ιανουαρίου.

Διατηρείται η ανάγκη αποστολής SMS με κωδικό 2 στο 13033, ενώ ο καταναλωτής θα πρέπει να το διατηρεί στο κινητό του καθώς θα έχει δύο ώρες για να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή.

