Καπιτώλιο: εισβολέας είχε εγχειρίδιο για να φτιάχνει βόμβες και όπλα

Τι προέκυψε από την έρευνα των Αρχών για την έφοδο στο «ναό της Δημοκρατίας» στις ΗΠΑ. Τριψήφιος ο αριθμός των συλλήψεων.

Οδηγίες για την κατασκευή βομβών βρέθηκαν στο σπίτι ενός μέλους της εξτρεμιστικής οργάνωσης Proud Boys, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην πολιορκία του Καπιτωλίου, στις 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Ντόμινικ Πετσόλα, 43 ετών, είχε «εγχειρίδια για όπλα και κατασκευή βομβών» σε ένα στικάκι που βρέθηκε στο σπίτι του, στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς ζητώντας να προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης του.

Περισσότεροι από 135 ύποπτοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής για την εισβολή στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι.

Νωρίτερα, το FBI έκανε γνωστό ότι οι βόμβες που βρέθηκαν στα γραφεία των Εθνικών Επιτροπών του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, κοντά στο Καπιτώλιο, είχαν τοποθετηθεί εκεί το βράδυ πριν από την επίθεση. Η ομοσπονδιακή αστυνομία δίνει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια σε όποιον διαθέτει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή.

Ο Πετσόλα, γνωστός και με το παρατσούκλι «Σπαζ», «συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την κοινότητα» ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να διαφύγει, είπαν οι εισαγγελείς.

Ο Πετσόλα συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και κατηγορείται για καταστροφή κρατικής περιουσίας και παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας. Ενδέχεται όμως να του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο 43χρονος ήταν ένας από τους πρώτους διαδηλωτές που μπήκαν στο Καπιτώλιο. Χρησιμοποίησε την ασπίδα ενός αστυνομικού για να σπάσει ένα παράθυρο και βοήθησε άλλους να μπουν μέσα στο κτίριο.

Αφού βρέθηκε μέσα στο Καπιτώλιο, κυνήγησε έναν αστυνομικό σε μια σκάλα, κοντά στην είσοδο της αίθουσας της Γερουσίας και κατόπιν, ενώ τον βιντεοσκοπούσαν, κάπνισε ένα πούρο, θριαμβολογώντας για την επίθεση.