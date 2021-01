Κόσμος

Νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Τραγωδία με στρατιωτικό ελικόπτερο. Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες.

(εικόνα αρχείου)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το πρωί στην Κούβα σε μια συντριβή ενός κουβανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου σε μια ορεινή περιοχή μεταξύ της επαρχίας Χολγουίν και του Γκουαντάναμο, στο ανατολικό τμήμα της νησιωτικής χώρας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Μια σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κούβας ανέφερε πως το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα λόφο και «οι πέντε επιβαίνοντες σκοτώθηκαν».

Τόνισαν πως συγκροτήθηκε μια επιτροπή για «τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος».