Ρίο: Μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό

Για «ημέρες Νοεμβρίου» μετά από εβδομάδες που είχε βελτιωθεί η εικόνα, κάνουν λόγοι οι υγειονομικοί.

Εικόνες που θυμίζουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ζουν τις τελευταίες ώρες γιατροί και νοσηλευτές στην κλινική COVID του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η αύξηση των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών αποτυπώνεται - δυστυχώς - και σε αύξηση των νοσηλευόμενων με κορονοϊό στο νοσοκομείο αναφοράς.

Η κατάσταση μάλιστα αρχίζει ήδη να δημιουργεί τις πρώτες "πιέσεις" στην κλινική COVID.

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, μόνο η αύξηση κρουσμάτων των τελευταίων 2-3 ημερών ήταν αρκετή για να παραπέμψει το υγειονομικό προσωπικό σε στιγμές που ζούσε κατά την κορύφωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μόνο τις τελευταίες 12 ώρες, η πληρότητα στην Kλινική COVID του νοσοκομείου αυξήθηκε κατά 30%!

Πλέον, στο 60% των κρεβατιών νοσηλεύονται συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ώρα ένας ίδιος όγκος ασθενών προσέφυγαν στο νοσοκομείο όντας θετικοί στον κορονοϊό με ήπια συμπτώματα και επέστρεψαν σπίτι τους με την κατάλληλη αγωγή.

Ταυτόχρονα η πληρότητα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας COVID ανέρχεται στο 15%.

"Η προσέλευση ασθενών με κορονοϊό θυμίζει την κατάσταση που επικρατούσε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου", εξηγεί στο tempo24 πηγή μέσα από το νοσοκομείο.

"Πλέον ξεκινήσαμε και πάλι να μετράμε κρεβάτια", συμπληρώνει δείχνοντας πόσο ανησυχητική έγινε η κατάσταση μόλις την τελευταία εβδομάδα.

Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την εκτεταμένη διασπορά του κορονοϊού σε ολόκληρη την Πάτρα είναι από τα πιο δυσοίωνα σημάδια που αποτυπώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης για την Πάτρα και τη μεγάλη αναγκαιότητα για απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων, ώστε να σπάσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα η αλυσίδα της μετάδοσης.

